Een flesje wijn, een bosje bloemen: hier en daar zit het er heus nog wel in voor wie een nieuwe auto koopt. Kopers van de Rimac Nevera R Founders Edition krijgen echter meer, veel meer.

Kopers van de Rimac Nevera R Founder's Edition zijn voor Rimac geen klanten, geen gasten en ook geen cliënten. Nee, het zijn ‘leden van de Founder's Club’. Dat komt met een hele reeks unieke voordelen. Zo krijgen Founders Club-members exclusieve toegang tot en voorrang bij product-previews, maar zelfs ook een toegangspas voor het hoofdkantoor van Rimac in Kroatië. Daar kunnen ze zich ongevraagd tegen van alles en nog wat aan bemoeien en krijgen ze zelfs de nadrukkelijke uitnodiging om ‘in discussie te gaan met Mate en zijn team’.

Mate is in dit geval uiteraard Mate Rimac, de oprichter en topman van het bedrijf dat inmiddels ook Bugatti onder zijn hoede heeft. Mate is onontkoombaar voor kopers van de Nevera R Founder's Edition, want al bij het samenstellen van de auto komt de naamgever van Rimac gezellig meekijken. Eerlijk is eerlijk: dat is toch wel speciaal. Een onderonsje met Enzo Ferrari of Ferruccio Lamborghini zit er immers al heel lang niet meer in, maar bij Rimac kun je nog gewoon met meneer Rimac om de tafel. Uiteraard krijgen klanten alle ruimte om hun elektrische hypercar tot in het kleinste detail naar wens aan te passen en in te kleuren, zoals dat hoort in dit absolute topsegment.

De Rimac Nevera R is dan ook de top van de top bij Rimac, hoewel de elektrische hypercar als concept daar in zekere zin ook een flop blijkt. De R-versie werd in 2024 gepresenteerd en onderscheidt zich niet eens in de eerste plaats van de reguliere Nevera met meer vermogen, hoewel hij dat ook heeft. Nee, de R moet vooral veel strakker en sportiever zijn dan de ‘normale’ Nevera, en onderstreept dat met een gigantische achtervleugel en nog veel meer unieke design-elementen.

Wie interesse heeft in die toegangspas en een kopje koffie met Mate, moeten we trouwens teleurstellen. De Nevera R Founder's Edition komt in een oplage van slechts tien exemplaren en de betrokken klanten, of pardon ‘clubleden’, hebben uiteraard al lang en breed een uitnodiging in huis.