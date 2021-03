Bugatti Divo 'Lady Bug': monnikenwerk

De Bugatti Divo Lady Bug is namelijk geheel met de hand voorzien van een hele bijzondere laklaag. Daarop prijken zwarte of rode contrasterende 'diamantjes' in tal van verschillende maten. In totaal zijn het er 1.600. Daarvoor ging de 1.500 pk sterke Divo niet zomaar langs een autowrapper, want Bugatti bracht de ruitvormige accenten met de hand aan.

Het was volgens Bugatti een enorm tijdrovend proces om het zo perfect mogelijk te krijgen. Het ontwerp werd eerst op de computer ingetekend, maar in de praktijk bleken de diamantjes net even wat anders uit te pakken als ze eenmaal de vormen van de Divo moesten volgen. Eén millimeter afwijking op één van de diamantjes kon de balans van het hele ontwerp al verstoren volgens het Franse merk. Daarom werden ze meermaals bijgeschaafd en uiteindelijk rij voor rij in de goede positie gebracht met de hand. Vervolgens werd over deze plakkers op de zwarte of rode ondergrond respectievelijk een rode of zwarte laklaag aangebracht. Daarna werden de plakkers één voor één uiterst voorzichtig met de hand verwijderd en voilà.

De Divo is in opdracht van een Amerikaanse verzamelaar omgetoverd tot deze unieke 'Lady Bug'. Hoeveel-ie daarvoor kwijt was, wordt uit beleefdheid achterwege gelaten. Reken maar dat er zomaar een ton (of tonnen) bovenop de ruim € 5 miljoen komt die de Divo in de basis al kost. Dan heb je wel iets unieks ...