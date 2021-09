Brussel ziet eerste positieve effecten van 30 km/h-limiet

In een groot deel van Brussel is vanaf dit jaar 30 km/h de nieuwe maximumsnelheid. Uit een eerste evaluatie van de lokale autoriteiten blijkt dat dit goed nageleefd wordt en dat het bovendien al ongevallen en gewonden lijkt te schelen.

Brussel stelde met ingang van 2021 in een groot deel van de stad 30 km/h als snelheidslimiet in. In de praktijk betekent dit dat er veel 50 km/h-wegen nu 30 km/h-wegen zijn. Ook is op een aantal wegen de maximumsnelheid van 70 km/h naar 50 km/h teruggeschroefd. Hoewel Brussel Mobiliteit erkent dat Q1 van 2021 en Q1 van 2020 wellicht lastig met elkaar te vergelijken zijn vanwege de coronamaatregelen, ziet men dat het aantal ongevallen en gewonden in het verkeer duidelijk teruglopen. Dat meldt Verkeersnet. Zo waren er in de eerste vier maanden van 2020 nog 814 verkeersongevallen en in die periode dit jaar waren dat er 635. Ook vielen er in het eerste kwartaal van dit jaar 719 gewonden in het Brusselse verkeer, tegenover 968 in Q1 van 2020.

Bovendien blijkt dat de Brusselaars zich braaf aan de nieuwe maximumsnelheden houden. 98 procent van de weggebruikers volgt de nieuwe maximumsnelheden. Vooral op de voormalige 70 km/h-wegen (nu 50 km/h-wegen) ziet men een duidelijke snelheidsverlaging van gemiddeld 54,4 km/h naar 44,3 km/h. Drukte zorgt er ongetwijfeld ook voor dat de snelheid beperkt blijft. Op veel 50 km/h-wegen waar je nu nog slechts 30 km/h mag werd voorheen ook al niet heel veel harder dan 30 km/h gereden. Daar lag de gemiddelde snelheid in Q1 van 2020 nog op 34,7 km/h en in Q1 van 2021 op 29,6 km/h.

Behalve een verbetering van de verkeersveiligheid beoogt men met de snelheidsverlaging uiteraard ook milieuvoordelen. Om die redenen gaan er ook in Nederland stemmen op om 30 km/h de norm te maken op veel wegen waar je nu nog 50 km/h mag rijden binnen de bebouwde kom. Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten zou hier wel wat voor voelen, al dienen sommige wegen hier dan wel op aangepast te worden. Er is door Ingenieursbureau Sweco ook al berekend wat dergelijke aanpassingen in totaal zouden kosten: rond de € 950 miljoen. Voor de wegen waar slechts met minimale aanpassingen 30 km/h de nieuwe limiet zou kunnen worden, worden de kosten van de verandering op € 175 miljoen geraamd. Overigens vinden de onderzoekers van dat bureau een verlaging van 50 km/h naar 30 km/h wel slechts op een vijfde van de 50 km/h-wegen raadzaam.