Britse D2H komt met elektrische oplossing tuk-tuk

Terwijl wij in Europa volle bak bezig zijn met de elektrificatie van onze voertuigen, wil het in minder rijke landen zoals India of in grote delen van Azië nog niet echt vlotten. Een van de redenen is dat daar veel met stokoude tuk-tuks wordt gereden. Hele volksstammen verplaatsen zich nog in de vaak vervuilende voertuigjes. Het Britse D2H, dat in 2015 het levenslicht zag, vindt dat daarin verandering moet komen. Het bedrijf laat nu met deze ontwerpstudie zien hoe zijn ​​betaalbare en emissievrije tuk-tuk-vervanger er onderhuids uit moet komen te zien.

Bij het eenvoudige concept maakt D2H bewust gebruik van natuurlijke vezels die makkelijk verkrijgbaar zijn in de landen waar de tuk-tuks rond moeten gaan rijden. Voor de scheikundigen onder ons: D2H heeft een op jute gebaseerd 'thermoplastisch polymeer' op basis van natuurlijke vezels gebruikt. "Dit materiaal heeft veel voordelen: jute is gemakkelijk verkrijgbaar in de doelmarkten en is zowel licht in gewicht als relatief sterk", zegt Matthew Hicks, technisch directeur van D2H.

In zijn huidige vorm maakt de ontwerpstudie gebruik van een eigen ophanging, remmerij en besturing van een bestaand ​​productiechassis. Het voorwielaangedreven voertuig haalt zijn kracht uit de in de voorzijde gemonteerde motor en uit accu's die tussen de achterwielen zijn verstopt. Het voertuiggewicht blijft, zonder de batterijen, onder de 500 kg. Volgens Hicks zou het mogelijk moeten zijn om de tuk-tuks 12 uur lang non-stop te gebruiken. Bijkomend voordeel is dat de stevigere basis een stuk veiliger is dan de huidige tuk-tuk.

D2H is na deze ontwerpstudie van plan om met behulp van andere partners, voor bijvoorbeeld accu's, naar een prototype en de testfase toe te werken.