Britse autoproductie blijft lager dan voor corona

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is de Britse autoproductie in mei fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt handelsorganisatie SMMT.

In mei rolden volgens SMMT bijna 54.962 auto's van de band in het Verenigd Koninkrijk. Een jaar eerder waren dat er slechts 5.314, maar in 2019 lag het aantal twee keer zo hoog als nu. SMMT klaagt dat een wereldwijd tekort aan onderdelen, zoals de welbekende halfgeleiders, het herstel van de industrie in de weg staat.

Mike Hawes, hoofd van de handelsorganisatie, riep op tot meer inzet van de regering. "Als het Verenigd Koninkrijk competitief wil blijven, moet het een wereldwijd aantrekkelijk politiek kader bieden voor zowel de productie van voertuigen als de toeleveringsketens", zei Hawes. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen zouden bovendien moeten worden gestimuleerd om de milieudoelstellingen te halen.

Volgens SMMT werden in de eerste vijf maanden van 2021 in totaal 429.826 auto's geproduceerd in het VK. Dat is ruim 105.000 meer dan in 2020, maar 22,9 procent minder dan in dezelfde periode van 2019. Iets meer een vijfde heeft een alternatieve aandrijving, maar slechts één op de zestien is een volledig elektrisch exemplaar. De Britse auto-industrie is nog steeds sterk afhankelijk van export. Maar liefst 83,6 procent van de auto's wordt naar het buitenland verscheept. Ondanks Brexit blijft de EU met 56 procent de belangrijkste klant, vóór de VS (18,3 procent) en China (7,3 procent).