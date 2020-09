Brabus vernieuwt Smart Ultimate E

Binnen nu en twee jaar presenteert Smart een volledig nieuw model, een EV die in China gaat worden gebouwd. Voor het zover is, moeten we het met de huidige elektrische versies van de ForTwo en ForFour doen. Dat tweetal werd vorig jaar gefacelift en nu is ook de door Brabus ontwikkelde Ultimate E opgewaardeerd.

Het mag geen verrassing heten dat ook de herziene Brabus Ultimate E, een sportief aangeklede variant van de ForTwo, de nieuwe Smart-kijkers en de aangescherpte achterlichten krijgt. Niet alleen is de verlichting gewijzigd, net als bij de ForTwo verhuist ook de voorheen tussen de koplampen geplaatste grille een etage omlaag, en komt daar in fors grotere vorm terug. Vanbuiten ziet de Ultimate E er natuurlijk veel dikker uit dan de gewone uitvoering. De Brabus-creatie krijgt een nieuwe widebodykit aangemeten die van de stads-EV een waar elektrobommetje maakt. De Ultimate E staat op 18-inch lichtmetaal en wordt volgestopt met een weelderig, met leer bekleed interieur dat behalve in het zwart in diverse kleuren, waaronder rood, is uit te voeren. De Ultimate E van Brabus is overigens gebaseerd op de ForTwo Cabrio.

De Brabus Ultimate E krijgt een iets sterkere elektromotor dan de standaard ForTwo. Waar het doorsnee exemplaar 82 pk en 160 Nm levert, is het elektrohart van de Ultimate E 92 pk en 180 Nm sterk. Daarmee heeft het sportieve EV'tje op zakformaat in 10,9 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok staan. De topsnelheid is begrensd op 130 km/h. Het accupakket van bijna 18 kWh is goed voor een actieradius van 125 kilometer. De vanafprijs ligt in Duitsland op € 49.449, exclusief belastingen.