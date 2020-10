Brabus Rocket 900 'One of Ten' heeft halve liter extra

Brabus heeft de Mercedes-AMG GT 63 S op grondige wijze onder handen genomen. De vijfdeurs sportieveling beschikt voortaan - voor zover hij dat nog niet had - over dikke spatborden, uitbundig spoilerwerk, extravagante details en een halve liter extra. Dan hebben we het uiteraard niet over de bagageruimte.

De V8 van AMG meet tegenwoordig altijd een cilinderinhoud van vier liter. Niet genoeg, aldus Brabus. Waar sommige tuners zich het er makkelijk vanaf maken door alleen de software aan te pakken, gaat het bedrijf uit Bottrop grondiger te werk. Brabus boort de V8 op naar 4,5 liter en past onder meer het inlaattraject, de zuigers, krukas en de turbo's aan. In feite heeft deze motor weinig meer gemeen met het origineel. Uiteraard is er eveneens een andere uitlaat onder geschroefd. Het resultaat? 900 pk en 1.250 Nm koppel, waarbij het koppel begrensd is op 1.050 Nm om de boel heel te houden. Volgens de tuner lanceert de Rocket zich in 2,8 seconden naar de 100 km/h en bereikt hij de 300 km/h in 23,9 seconden. Bij 330 km/h is de koek op. Niet omdat de rijdende raket dan buiten adem is, maar omdat je dan de begrenzer in rijdt. De banden kunnen het vanaf die snelheid niet meer aan.

Een creatie van Brabus is uiteraard niet compleet zonder de nodige uiterlijke modificaties. Allereerst zijn er de deels dichte wielen, die vóór 21-inch en achter 22-inch meten. Om de bredere banden te kunnen herbergen, zijn de spatborden verder uitgeklopt. Hoe breed die banden zijn, vermeldt Brabus niet, maar de exemplaren van de standaard GT 63 zijn achter al 295 mm breed. Verder zijn de luchtinlaten in de voorbumper aanzienlijk groter geworden en zijn er twee grote happen uit de grille genomen om de krachtbron effectiever te koelen. Onder de achterbumper zit een carbon diffuser met vier uitlaatpijpen. Om meer downforce te genereren heeft Brabus een grotere achterspoiler gemonteerd. Volgens de tuner dient de bodykit niet louter ter verfraaiing, Brabus zegt dat alle onderdelen in de windtunnel zijn ontwikkeld om de luchtstroom ook daadwerkelijk te verbeteren. Uiteraard heeft Brabus geen kans onbenut gelaten om het exterieur rijkelijk te voorzien van eigen logo's.

Tien stuks

In de markt voor een raket? Dan moet je er snel bij zijn, want Brabus bouwt slechts tien exemplaren van deze extreme GT 63 S. Waarschijnlijk zal geen enkel exemplaar hetzelfde zijn omdat je alles naar wens kunt samenstellen. Dit geldt niet alleen voor het exterieur, maar zeker ook voor het interieur. Het leer op de stoelen en de deuren heeft een patroontje gekregen, de Brabus-logo's zijn in de hoofdsteunen geborduurd en uiteraard is er een andere set pedalen aanwezig. De prijs van dit alles? Die ligt ver boven de € 400.000. Exclusief belastingen.

Met 900 pk moet deze Brabus het overigens nog afleggen tegen de AMG GT 4-door van Posaidon, die het tot 940 pk schopt. Brabus pakt het echter wel anders aan, zodat de Rocket ook voor Duitse kopers het volle vermogen levert. Waarom dat bij de Posaidon niet zo is, lees je hier.