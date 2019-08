Brabus aan de slag met Mercedes-AMG 35

Weten we het nog? In aanloop naar de ultiem dikke AMG A45 (S), kwam Mercedes-AMG eerst met de mildere A35: een 306 pk (400 Nm) sterke variant van de instap-Benz. Dié auto is nu in handen van het Duitse Brabus uit Bottrop gevallen. Het belangrijkste nieuws treffen we onder de kap. Met het Brabus PowerXtra B 35-pakket verhoogt Brabus het vermogen in eerste instantie naar 350 pk en 460 Nm koppel. Er is ook een PowerXtra+ optiepakket beschikbaar. Brabus sleutelt dan even door met de achterste uitlaatdemper. Het resultaat? 365 pk en 460 Nm koppel!

Met die laatste variant sprint de Brabus in 0,2 minder seconden van 0 naar 100 dan de AMG die uit de officiële AMG-fabriek komt rollen. De B 35 S heeft namelijk 4,4 seconden nodig. Doortrappen kan tot de 250 km/h waarop de topsnelheid is begrensd. De buitenkant van de al opvallende AMG-versie van de A-klasse is her en der wat extra aangedikt. Naast de ondertussen bekende Brabus-logo’s die alle Benz-sterren vervangen, zien we nieuwe bumpers, zwarte wielen en een uitgestrekte achtervleugel. Binnenin zijn het de vloermatten en pedalen die de show stelen.

De B 35 S staat op de Duitse beursvloer in Frankfurt tijdens de IAA.