Bovag en KNAC niet blij met afschaffen APK voor klassiekers

De Bovag en de KNAC staan niet bepaald te juichen om het afschaffen van de verplichte apk voor voertuigen ouder dan 50 jaar in 2021, dat blijkt uit antwoorden op vragen van AutoWeek. Volgens de organisaties bestaat het gevaar dat een deel van de oldtimereigenaren mankementen over het hoofd gaat zien. Op die manier komt de verkeersveiligheid in het gedrang.

Vanaf 2021 vervalt de APK-plicht voor historische voertuigen als de datum van de eerste toelating 50 jaar of ouder is. Dat betekent dat auto’s van voor 1971 straks niet meer verplicht langs de keurmeester hoeven. De RDW voert als reden voor dit besluit aan dat “oldtimerliefhebbers hun auto doorgaans intensief onderhouden en dit als hobby zien, waarbij ze zich verdiepen in de techniek van toen.” Daarom zou een verplichte periodieke keuring voor onnodige lasten zorgen. Bovendien is de impact op de verkeersveiligheid volgens de RDW minimaal door het geringe aantal kilometers dat doorgaans met oldtimers wordt gereden.

De Bovag kan zich niet vinden in de redenatie van de RDW. Volgens de belangenorganisatie gaat men er onterecht vanuit dat iedere oldtimerbezitter de mechanische kennis heeft om de veiligheid van zijn voertuig te kunnen waarborgen. "Je kunt niet iedereen op zijn blauwe ogen geloven dat hij goed met zijn autootje omgaat", zegt woordvoerder Tom Huyskens. "Waar wij een beetje huiverig voor zijn is dat nu aan het licht gaat komen dat er ook oldtimerbezitters zijn die het niet zo nauw nemen met hun bezit en de veiligheid ervan. Niet iedereen die een auto van 50 jaar of ouder heeft is een hobbymonteur en weet waar hij aandacht aan moet besteden. Het afschaffen van de apk-plicht is absoluut geen vrijbrief om het onderhoud en de technische zorg te laten versloffen. Sommige oldtimerbezitters hebben een stok achter de deur in de vorm van een verplichte periodieke keuring nodig. Het zal maar gebeuren dat er na de winter tijdens het rallyseizoen weer mensen de weg op gaan zonder een technische inspectie en er dan een ongeluk gebeurt."

Het standpunt van de KNAC, de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club, is wat genuanceerder. "We staan er dubbel in", zegt directeur Peter Staal. "Enerzijds vinden we het goed als mensen niet op kosten worden gejaagd en zelf hun zaken kunnen regelen. Anderzijds had de apk-plicht wel een functie, namelijk om zaken waar te nemen die zelfsleutelaars niet altijd zien. We vonden het altijd wel een nuttig instrument om de technische orde te kunnen waarborgen. Het gevaar is nu dat dit terugloopt. Oldtimerbezitters zorgen doorgaans goed voor hun voertuigen, maar dit was wel een belangrijke check. Het is niet zo dat we het afschaffen van de verplichte apk afwijzen, maar we staan er ook weer niet om te juichen."