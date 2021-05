Bosch-CEO verwacht chiptekort voor rest van het jaar

Bosch, al decennialang een vaste leverancier van onderdelen aan autofabrikanten, is er niet gerust op dat het chiptekort snel opgelost is. De CEO van het Duitse bedrijf, Volkmar Denner, verklaart dat in gesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De topman stelt dat het tekort mogelijk pas in 2022 ingelopen is. Denner verwacht in ieder geval dat de komende maanden 'moeilijk' worden. Daarmee bevestigt hij nog eens de verwachting van Bosch dat snellere verbetering in de situatie niet mogelijk wordt geacht. De auto-industrie kan zich dus opmaken voor nog een aardige tijd productietekorten. Verschillende autofabrikanten die onder het tekort lijden, spraken de hoop uit dat de situatie in de tweede helft van dit jaar wel wat verbetert.

Bosch opende eerder dit jaar nog wel een nieuwe chipfabriek in Dresden. Daar gaat het bedrijf onder meer microchips produceren die gebruikt kunnen worden in elektrische auto's. Die fabriek opent volgens de huidige planning echter pas eind dit jaar. Het is een belangrijke aanwinst voor de Europese auto-industrie, die op dit moment nog sterk afhankelijk is van dergelijke productie ver buiten ons continent. Verschillende topfunctionarissen van zowel autofabrikanten als chipproducenten verklaarden eerder dit jaar al dat er in Europa meer van deze lokale productie nodig is om dergelijke tekorten in de toekomst sneller op te kunnen vangen.