Borgward is failliet

Borgward is niet meer. De Chinees-Duitse reïncarnatie van het merk dat in de jaren 60 al een keer van zijn stokje ging kan de schulden niet meer betalen. Lang heeft het herboren Borgward niet mogen bestaan.

Een snelle terugblik. De kleinzoon van Borgward-oprichter Carl Borgward stampte met een partner in 2008 de Borgward Group uit de grond. Na lang zoeken vond de Borgward Group in de Chinese fabrikant Foton Motor een investeerder en daarmee kon de ontwikkeling en verkoop van de eerste auto's van het herboren Borgward beginnen. In 2015 presenteerde 'het nieuwe Borgward' zijn eerste auto. Dat was geen sierlijke Isabella-achtige, maar - het zal eens niet - een SUV. Die BX7 kreeg later gezelschap van diverse andere cross-overs en SUV's: de BX3, BX5 en BX6. Met de Isaballa Concept blikte Borgward zelfs vooruit op een gelikt gelijnd laag model met een elektrische aandrijflijn. Die komt er definitief niet. Borgward is namelijk failliet.

Foton Motor heeft volgens Chinese media namelijk faillissement aangevraagd voor Borgward Automobile. Foton Motor verloor door de jaren heen overigens de interesse voor het merk al. Zo'n vier jaar geleden deed het bedrijf bijna 70 procent van de aandelen in Borgward van de hand. Deze kwamen terecht bij het Chinese UCar Group dat uiteindelijk zijn belang in Borgward vergrootte tot zo'n 75 procent. Foton - dat de modellen van Borgward in zijn fabriek bleef produceren - behield de resterende 25 procent van de aandelen in handen. De auto's van Borgward - die ook in Duitsland werden verkocht - sloegen nergens echt aan, met als gevolg dat het bedrijf diep in de schulden kwam.

Als er zich geen nieuwe investeerder aandient is het nu voor de tweede keer over en uit voor Borgward. We durven de gok te wagen dat het herboren Borgward in mindere mate herinnerd zal worden dan het oorspronkelijke merk.