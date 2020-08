Bollinger Deliver-E is elektrische bestelbus

De Amazon.com-achtige bedrijven van deze wereld zouden staan te springen om een hippe, elektrische bus om hun traditionele, benzine- of dieselgestookte exemplaren te vervangen. Bollinger is de beroerdste niet en doet een voorstel voor zo’n voertuig. Daarbij lijkt men goed te hebben nagedacht over de vormgeving en indeling van de bus.

Net als bij de eerder getoonde off-roader en pick-up wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. De Deliver-E is aan de voorzijde wat smaller dan achteraan en heeft achter zelfs een aanzienlijk grotere spoorbreedte, zoals de foto van de voorkant goed laat zien. Dat schept ruimte voor een enorm laadruim, dat bovendien eenvoudig toegankelijk moet zijn. De achterdeuren lopen door tot nagenoeg op straat, zodat er hier een instaphoogte van slechts 46 cm wordt gerealiseerd. De laadvloer is volledig vlak en wordt slechts onderbroken door de wielkasten, die een relatief bescheiden omvang hebben.

Serieuze vrachtwagen

Aan laadvermogen is trouwens ook geen gebrek. Bollinger voorziet versies in de Amerikaanse ‘truck’ klassen 2b tot en met 5. Nu koppelt Bollinger daar in dit stadium nog geen concrete gewichten aan, maar weet dat 2b staat voor auto’s van het formaat Ford F-250, terwijl categorie 5 is gereserveerd voor serieuze werkpaarden als de Ford F-550, maar ook voor de lichtere modellen van vrachtautobouwers Kenworth en Peterbilt. De Deliver-E moet beschikbaar komen in verschillende lengtes, met bijbehorende wielbases.

Tot 210 kWh

Kopers van de Deliver-E moeten de keuze krijgen uit accupakketten van 70, 105, 140, 175 en 210 kWh, waarbij de laatste drie stevig groter zijn dan we voor personenauto’s gewend zijn. Snelladen kan tot 100 kW. Dat belooft wat voor het rijbereik, al zijn ook daarover nog geen concrete cijfers bekend. Voor wat betreft ‘total cost of ownership’, het enige dat écht telt in deze wereld, belooft Bollinger dat dit voertuig voor veel gebruikers een betere keuze is dan wat er nu op de markt is.

Roep om elektrisch

Eigenlijk is het best gek dat er niet meer aandacht is voor elektrische bedrijfsauto’s, nu nagenoeg alles via internet wordt aangeschaft. Het elektrificeren van het bedrijfsautopark lijkt een uitstekende manier om de lucht in steden wat op te schonen, maar toch is er weinig vraag. Dat heeft ongetwijfeld met zaken als beschikbaarheid, kosten en natuurlijk bruikbaarheid te maken, maar Bollinger denkt toch dat het mogelijk is om met een elektrisch ‘busje’ te komen dat voor veel bezorgdiensten en E-commerce-bedrijven een oplossing is. Tot het ontwerpen van de Deliver-E is naar verluidt zelfs besloten toen bleek dat er behoefte is aan zo’n voertuig.

Elektrische bestelbussen zijn natuurlijk op zichzelf niet nieuw. Zo kennen we in Europa onder meer elektrische versies van de Renault Master en Volkswagen Crafter, terwijl de kleinere Nissan e-NV200 wereldwijd furore maakt. De beperkte actieradius maakt deze auto’s echter niet voor elke klus geschikt, terwijl de voertuigen als afgeleide van reguliere dieselbusjes ook geen unieke voordelen bieden op het gebied van laadvolume of indeling.