Boldmen CR 4: roadster met Wiesmann-dna

Autoland is weer een sportieve tweezitter rijker. De pretmachine van de dag luistert naar de naam Boldmen CR 4 en is met bemoeienis van niemand minder dan Wiesmann-oprichter Friedhelm Wiesmann tot stand gekomen.

De Duitse fabrikant Wiesmann ging in 2014 failliet. Althans, zo leek het. In 2016 werd het in 1988 uit de grond gestampte merk vanuit Engelse hoek nieuw leven ingeblazen en als alles loopt zoals het moet lopen, lanceert Wiesmann binnenkort een nieuw productiemodel. Mede-oprichter Friedhelm Wiesmann is er niet meer bij, maar duimendraaien is er voor de 67-jarige Wiesmann niet bij. Samen met ondernemer Hans Käs en diens zoon Michael richtte hij in 2020 Boldmen op, een nieuw bedrijf dat in de vorm van deze CR 4 zijn eerste productiemodel af heeft.

De letters C en R in de modelnaam van Boldmens eerstgeborene staat voor respectievelijk Carbon en Roadster. De 4 staat voor het vermogen, dat moet namelijk meer dan 400 pk bedragen. De CR 4 is een met de hand gebouwde tweezits roadster met een elektrisch bedienbare stoffen kap. Onder de kap ligt een 408 pk en 610 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn, die net als de door Wiesmann gebruikte krachtbronnen van BMW afkomstig is. Schakelen gaat met achttraps automaat, eveneens afkomstig uit Beieren.

De uit koolstofvezel opgetrokken Boldmen CR 4 is 4,42 meter lang, 1,93 breed en 1,28 meter laag. De toch nog zo'n 1.500 kilo zware roadster is in staat om in 3,9 seconden naar de 100 km/h te sprinten. Zijn topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h. Boldmen zegt al ruim tien bestellingen van de ongeveer € 185.000 kostende CR 4 binnen te hebben. Het bedrijf zegt dit jaar nog 20 exemplaren te kunnen bouwen. Volgend jaar moeten dat er 80 zijn. In hoeverre de CR 4 onderhuids een BMW Z4 is, is niet helemaal helder. Enige uiterlijke overeenkomsten valt het tweetal niet te ontzeggen. Zie bijvoorbeeld de portiergrepen en de zijspiegels.