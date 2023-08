BMW zette Mini ijzersterk terug in de markt - Terugblik

De vierde generatie van de New Mini is aanstaande en die auto is nog steeds direct te herkennen als een nieuwe Mini. Na BMW's overname van Mini in 1994 ging het merk dan ook uiterst doortastend te werk om het iconische kleintje waardige opvolgers te geven. Zo doortastend zelfs, dat de New Mini zélf haast al een icoon mag heten. Dit is hoe-ie tot stand kwam.

Het was 1994 toen BMW de kwakkelende Rover Group overnam, waarbij het de rechten voor de Mini-merknaam vergaarde. Een wereldzet. In de vele jaren ervoor - 35, om precies te zijn - waren hele generaties gewend geraakt aan die naam. De klassieke Mini ging in 1959 voor het eerst in productie, om vervolgens tot 2000 gemaakt te blijven worden. Maar liefst ruim 5,3 miljoen exemplaren werden er gebouwd, in fabrieken over de halve wereld. Iedereen wist wat een Mini was. En belangrijker: bijna net zoveel mensen konden het autootje betalen.

Daardoor bracht de oorspronkelijke Mini met zijn speelse rijkwaliteiten het plezier van het autorijden (Freude am Fahren?) naar de massa. Tegelijkertijd droeg het kenmerkende ontwerp van de auto - in combinatie met de lengte van zijn levensloop - eraan bij dat de Mini allang voordat-ie uit productie zou gaan een icoon was. Niet alleen door de vele verschijningen in films (neem de oorspronkelijke The Italian Job-film uit 1969), maar ook door de (Britse) popcultuur in de jaren 60 staat de Mini tevens bij mensen die niks met auto's hebben al jarenlang vrolijk op het netvlies gebrand.

Voorzichtigheid geboden

Een fijn gegeven voor BMW als het de merkrechten vergaart in 1994, zou je denken. Maar met die bekendheid kwam een grote verantwoordelijkheid. Ook BMW wist inmiddels al lang en breed wat het betekende om een behoorlijk imago te hebben en wilde daar - ook in het geval van het net aangekochte, iconische Mini - verantwoord mee omgaan. Maar het nóg langer doorzetten van de productie van de oorspronkelijke Mini, dat ging niet langer. Het nieuwe millennium kwam eraan en er moest iets nieuws komen. Maar wat?

Om die vraag te beantwoorden gunde BMW zichzelf wat ruimte door de oorspronkelijke nog wel éven in de running te houden. Door nog wat kleine aanpassingen te introduceren kon de auto nog tot 2000 gebouwd blijven worden, terwijl BMW op de achtergrond werkte aan dé driedeurs opvolger voor na de eeuwwisseling. Van die werkzaamheden kregen we in 1997 voor het eerst lucht door de presentatie van het 'New Mini'-concept, een wat vreemd ogend en behoorlijk rondvormig autootje dat heel wat op moderne wijze uitgevoerde kenmerken van de oorspronkelijke Mini meekreeg. De algehele vorm ervan week er echter flink van af en ook qua lay-out 'klopte' de auto niet: hij had een middenmotor en achterwielaandrijving. Uiteindelijk zou het ontwerp van Adrian van Hooydonk in de prullenbak verdwijnen - al is de Nederlander tegenwoordig wél hoofd ontwerp bij de BMW Group.

De New Mini kwam uit dezelfde pen als de huidige Fiat 500

Er werd verder gepuzzeld aan de Mini-opvolger. Meerdere designteams van zowel Rover als BMW werden opgetuigd in Duitsland, Engeland én de VS, allen belast met dezelfde taak: teken een compacte opvolger in de geest van de Mini die BMW-Mini als premium compact model in de markt kan zetten.

Wie dat uiteindelijk lukte? Dat was Frank Stephenson, ontwerper van bijna alle moderne Mclarens, een handvol Ferrari's en Maserati's en - verrassend genoeg - ook van de hedendaagse Fiat 500 uit 2007. Later zou hij zich dus nog eens bewijzen als ontwerper van kleine retro-auto's gebaseerd op de meest bekende stadsrakkers, maar dat deed hij voor het eerst met de New Mini.

'De primeur van 2000'

Onze eerste blik op die auto zouden we in 2000 beschrijven als 'de primeur van 2000'. Alsof het toen al zeker was dat het nieuwe Mini een succes zou worden. En dat werd het, zoals we allemaal inmiddels leerden. Dit jaar introduceert Mini de vierde generatie van de moderne driedeurs hatchback. Die auto is qua algehele vorm nog altijd hetzelfde als het origineel uit 1959 en dus óók als de eerste New Mini die uiteindelijk in 2000 in productie zou gaan. De wielen op de hoeken van de auto, een al dan niet wit 'petje' als dak, een raampartij die zowel boven als onderaan rechtdoor loopt, verticaal georiënteerde achterlichten, de grille met vanaf de bovenkant aflopende zijkanten, een kaarsrechte A-stijl en natuurlijk de immer ronde kijkertjes.

Nog steeds is er geen enkele noodzaak om de moderne Mini opnieuw uit te vinden, waardoor de auto - zelfs als je de oer-Mini buiten beschouwing zou laten - inmiddels prima te vergelijken is met modellen als de Porsche 911 of Mercedes-Benz G-klasse. Auto's waarvan wel nieuwe generaties verschijnen, maar die telkens slechts zichzelf opnieuw uitvinden. Met elke generatie wordt de Mini weliswaar minder mini en zo ook bij de aanstaande vierde, maar reken maar dat die auto anno 2023 en verder gewoon weer een succes wordt. Wat dat betreft betalen BMW's jarenlange inspanningen voor de introductie van de oorspronkelijke New Mini zich nog steeds uit en is het merk een waardige partij gebleken om het Britse icoon een vervolg te geven.