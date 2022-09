De gloednieuwe en ronduit enorme BMW XM maakt de tongen los, maar levert in elk geval een heleboel vermogen. De al aangekondigde topversie kregen we nog niet te zien, maar vandaag wel. Dit is de BMW XM Label Red.

Gisteren trok BMW eindelijk het – ongetwijfeld forse – doek van de BMW XM, een gigantische SUV die de vijftigste verjaardag van BMW’s M-divisie kracht bij moet zetten. BMW M-liefhebbers vinden daar wat van, maar kunnen in elk geval niet aandragen dat de auto in absolute zin niet genoeg vermogen levert. Zelfs in standaardvorm komt de plug-in hybride über-SUV al tot 653 pk, méér dus dan de M5 CS die tot voor kort als de krachtigste straat-BMW ooit gold.

Dat de reguliere BMW XM die titel niet lang zou mogen houden, werd ook meteen duidelijk. BMW kondigde namelijk meteen de BMW XM Label Red aan, de krachtige topversie, die meteen maar een nieuwe naam introduceert. Daar is uiteraard geen ontkomen aan als het model zelf al een ‘M’ in de naam heeft. De BMW XM Label Red heeft in de basis dezelfde, rond een 4,4-liter V8 opgebouwde aandrijflijn, maar dan met maar liefst 748 pk en 1.000 Nm.

Verdere specificaties van de XM Label Red hebben we nog altijd niet. Wel is er inmiddels één afbeelding van die auto, die zijn naam in elk geval eer aan doet door een rood typeplaatje in de grille te voeren. Ook de andere accenten, die bij de eerder gespotte auto’s bronskleurig of zwart waren, zijn nu ‘Toronto Red’. Dat levert een op z’n zachtst gezegd wat onwennig totaalplaatje op. Bij AutoWeek zijn we heus niet vies van een beetje kleur, maar de rode balken over de flank en rond de grille zijn toch echt even wennen. Nog een verschil met de eerder getoonde auto’s: de wielen. Die van de getoonde Label Red lijken nota bene een maatje kleiner en zijn – echt waar – iets minder controversieel, al kunnen kopers ongetwijfeld opteren voor (nog) opvallender lichtmetaal.

Buiten dat zijn er ogenschijnlijk geen optische verschillen met een reguliere XM. Enerzijds is dat begrijpelijk, want ook die auto heeft al enorme bumpers met grote luchtinlaten, gigantische uitlaateindstukken en bijvoorbeeld ook de ‘tweepotige’ M-spiegels. Anderzijds is het weer jammer, want zonder het rood lijkt het zo bijzonder lastig om te zien met welke versie je van doen hebt.

Aan de binnenkant moet dat wel duidelijk worden. Afbeeldingen zijn er nog niet, maar BMW belooft een zwart-rood kleurenschema en ‘specifieke details’. Meer informatie over de BMW XM Label Red volgt in aanloop naar de marktintroductie, die voor de herfst van 2023 gepland staat.