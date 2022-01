‘BMW was grootste premiummerk in 2021’

Alles in de kop en de intro staat nog tussen al dan niet spreekwoordelijke aanhalingstekens, want BMW moet zijn cijfers nog officieel presenteren. Persbureau Reuters meldt echter dat de verkoopchef van het merk in interviews heeft gemeld dat het in 2021 meer dan 2,2 miljoen voertuigen onder de eigen merknaam verkocht, dus exclusief Mini en Rolls-Royce.

Als dat klopt gaat de titel naar München, want Mercedes meldt vandaag in een officiële rapportage dat het totaal op 2.093.4767 personenauto’s bleef steken in 2021. Dat is 5 procent minder dan vorig jaar. Dit heeft vermoedelijk meer te maken met chiptekorten dan met een gebrek aan vraag, maar cijfers zijn cijfers. Als BMW inderdaad de grootste is, dan moet Mercedes voor de eerste keer in vijf jaar zijn nummer één-positie in dit deel van de markt afstaan.

Het is trouwens niet alleen maar slecht nieuws bij Mercedes. Moederbedrijf Daimler meldt dat het merk bijna 70 procent meer PHEV’s en EV’s verkocht. Ook de sterk winstgevende producten van AMG, Maybach en het G-klasse-aanbod boekten records, terwijl voor de S-klasse een verkoopstijging van 40 procent werd genoteerd. In Europa vielen de verkoopcijfers 11,2 procent lager uit, maar in Noord-Amerika noteert Mercedes een minimale (0,3 procent) plus.