BMW: uitdagend jaar

Aan de aantallen ligt het in elk geval niet. Afgelopen jaar werden een kleine 2,5 miljoen BMW's, Mini's en Rolls-Royces afgeleverd. Dat is 1,1 procent meer dan het jaar ervoor en een nieuw record. De omzet lag met 97,5 miljard euro net geen procent lager dan 2017, goed voor 9,121 miljard winst (-7,9 procent), netto 7,207 miljard (-16,9 procent). Drukkende factoren op de winst waren onder meer de moeizame handelsbetrekkingen tussen China en de VS, de Brexit-problematiek, de WLTP-perikelen en hoge R&D-kosten die onder meer de energietransitie en autonomie met zich meebrengen.

Bij BMW deed de 5-serie het met een plus van 10,2 procent erg goed, terwijl de X-reeks gezamenlijk 12,1 procent pluste. Met name de X3 vond wereldwijd gretig aftrek. Overall verkocht BMW 1,8 procent meer auto's dan in 2017. Mini moest juist inboeten met -2,8 procent minder afleveringen. Grootste groeier was de Countryman met 17,5 procent meer dan in 2017.

Rolls-Royce haalde zijn beste verkoopjaar in de ruim een eeuw oude historie. 4.107 auto's met een gevleugelde dame op de grille gingen naar hun eerste eigenaar: een plus van maar liefst 22,2 procent. De Phantom en vooral de nieuwe Cullinan droegen daaraan bij.

Voor 2019 verwacht de BMW-groep aanhoudende tegenwind, maar desalniettemin een lichte stijging van de aantallen. De belangrijkste speerpunten in die groei moeten de X7 en vooral de nieuwe generatie 3-serie gaan vormen.