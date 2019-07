BMW toont 2-serie Gran Coupé

BMW pakt zoals het tegenwoordig gewend is uit met een gecamoufleerde versie van een toekomstig model. In dit geval gaat het om de 2-serie Gran Coupé, de sportieve vijfdeurs die het leven van de Mercedes-Benz CLA zuur moet gaan maken.

Er was een tijd waarin beelden van gecamoufleerde auto’s een ‘scoop’ konden worden genoemd. Dankzij BMW is dat allang niet meer het geval, want het merk is zelf ook niet te beroerd om ingepakte auto’s alvast uitgebreid voor de camera’s te laten verschijnen. Eerder gebeurde dat onder meer met de 1-serie, nu is diens sportieve broer aan de beurt.

De 2-serie Gran Coupé is een geheel nieuw model, want BMW had niet eerder een CLA-concurrent in huis. De reguliere 2-serie Coupé komt op papier het meeste in de buurt. Afgaande op de benaming lijkt het alsof de Gran Coupé simpelweg een Coupé met achterdeuren is, zoals dat ook bij de 4-serie Gran Coupé en 8-serie Gran Coupé het geval is. Bij de kleinste van de drie liggen de zaken echter wat gecompliceerder. De 2-serie Gran Coupé is namelijk gebaseerd op het UKL-platform waar ook de nieuwe 1-serie op rust. De auto heeft dan ook voorwielaandrijving, terwijl BMW al heeft aangekondigd dat ook de opvolger van de huidige 2-serie Coupé en Cabrio een achterwielaandrijver wordt.

Op de foto’s is de familieband tussen de 1-serie en deze nieuwkomer duidelijk te zien. Het V-vormige front komt terug en de vorm van de koplampen lijkt goed vergelijkbaar. Verder naar achteren worden de verschillen uiteraard steeds groter. De 2-serie Gran Coupé lijkt stijlloze portierruiten te krijgen en beschikt natuurlijk over een vloeiend aflopende daklijn en een sportieve kont. Die is bovendien voorzien van een vijfde deur, wat een voordeel is ten opzichte van de CLA.

De 1-serie werd exact twee maanden na de presentatie van de camouflage-teasers onthuld. Of dat nu ook het geval gaat zijn valt te betwijfelen, want BMW kondigde eerder aan dat het doek pas in januari van de kleinste Gran Coupé wordt getrokken. Reken er dus niet op dat deze auto al op de IAA in Frankfurt staat.