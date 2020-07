BMW stuurt M4 weer de deur uit

De nieuwe BMW M4 maakt in september zijn opwachting. In de aanloop naar de onthulling heeft BMW alvast bekendgemaakt wat we er in grote lijnen van mogen verwachten. De M4 krijgt (de M3 ook, overigens) een 480 pk sterke versie van de 3.0 zes-in-lijn in de neus. De Competition-varianten van de M4 en M3 gaan nog een stap verder: die schoppen het tot 510 pk en 650 Nm. Standaard beschikt de M4 over een handgeschakelde zesbak, als Competition is hij er met de achttraps M Steptronic-automaat.

Wat er onder de nog altijd gecamoufleerde koets gebeurt, is dus al duidelijk. Daarbij weten we inmiddels ook al hoe de M4 er zonder de camouflage uitziet. Een foto van een totaal open en bloot geparkeerde M4 dook namelijk een maand geleden al op. Op deze nieuwe spionagefoto's zijn de uiterlijke verschillen ten opzichte van de reguliere 4-serie ook goed te zien. De veelbesproken grille heeft dikkere, donkere lamellen, de voorbumper is heel anders en een stuk extremer vormgegeven en in de motorkap zien we twee inkepingen in het verlengde van de twee 'nieren' in de neus. Aan de achterzijde vallen vooral de vier enorme en dichtbij het midden geplaatste uitlaten op. Zoals gezegd laat de nieuwe M4 nog tot september op zich wachten. Dan trekt BMW ook direct het doek van de nieuwe M3.