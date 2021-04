BMW M4 'CSL' voor het eerst in beeld

Dat BMW op zijn minst nadenkt over het terugbrengen van de naam 'CSL' werd in 2017 al duidelijk. Met een M4 CSL zou BMW een andere weg inslaan dan bij de vorige M4, waarbij er onderscheid werd gemaakt tussen een heel heftige GTS en een iets minder heftige CS. De CSL is een echte topuitvoering en zou in die zin de GTS vervangen.

GT3-rivaal

De naam ‘CSL’ staat voor ‘Coupe Sport Leichtbau’ en werd voor het laatst toegepast op een auto waarvan het lage gewicht inderdaad het belangrijkste speerpunt was. De BMW M3 CSL was maar liefst 110 kg lichter dan een ‘normale’ M3 van de E46-generatie en het lijkt erop dat de Duitsers wederom een soortgelijke prestatie willen neerzetten.

Waar de reguliere M4 een regelrechte concurrent is van de Porsche 911 Carrera, wil BMW met de nieuwe super-M4 namelijk meer een alternatief bieden voor een Porsche 911 GT3. Die auto is traditioneel meer ‘hardcore’ en vooral ook lichter dan de reguliere 911, die op zijn beurt al fors lichter is dan een reguliere M4.

Als BMW een waardig alternatief voor de GT3 wil bieden is er dus werk aan de winkel. Door toepassing van allerlei lichtgewicht materialen, waarvan de voornaamste natuurlijk carbon, moet het gewicht van deze auto een stuk lager uitvallen dan de 1.725 kg die een 'standaard' M4 in de schaal legt.

Achterklep

Een belangrijke aanwijzing dat het hier om een CSL gaat, is de achterklep. De kenmerkende ‘ducktail’-spoiler verwijst naar de E46 M3 CSL en is een teken dat BMW net als bij die auto een uniek kofferdeksel monteert dat ongetwijfeld geheel uit koolstofvezel is opgetrokken. Aan de voorkant valt een extra splitter op, die met name het zijaanzicht van de voorbumper net wat agressiever maakt dan die van de reeds bekende M4.

Geduldig snel

Wie dolgraag de hand wil leggen op een M4 CSL moet overigens tegelijkertijd geduld hebben en snel zijn. De doorgaans goed geïnformeerde liefhebbers van bimmerpost.com verwachten dit model halverwege 2022, maar voorspellen ook een beperkte oplage. Dat was bij de eerdere M3 CSL niet anders: daarvan verschenen 1.383 exemplaren.

De allereerste BMW met ‘CSL’ in de naam was overigens niet de M3, maar de 3.0 CSL uit de jaren zeventig. Dat model is een soort rijdende legende en kreeg al eens een passend eerbetoon.