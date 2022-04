BMW M3 lijkt ook als heftiger 'CSL' te komen

BMW is nog niet klaar met de M3 en M4, zo blijkt wel uit de deels ingepakte auto's die nog steeds opduiken. Vermoedelijk zit er opnieuw een versie in het vat die het nog verder schopt dan de Competition. In de wandelgangen klinkt de naam CSL.

Als je in de markt bent voor een BMW M3 of M4 komt er vermoedelijk later dit jaar weer een keuze bij. Je kunt natuurlijk voor de reguliere versies gaan, met de 480 pk sterke 3.0 biturbo zes-in-lijn onder de kap, al is er van beide auto's ook nog de 510 pk sterke Competition-versie. Wie dat nog steeds niet genoeg vindt, moet even in de gaten blijven houden wat BMW in zijn schild voert. Deze deels ingepakte M3 wijst er namelijk op dat er meer aan zit te komen.

De M3 in kwestie, gespot op en nabij de Nürburgring, heeft een vergelijkbaar front als de M4 'CSL' die in september al opdook. We zien namelijk een extra dikke splitter onderaan de ogenschijnlijk drukker ingedeelde voorbumper. Ook zijn net als bij de M4 de achterruiten afgeplakt. Het totaalplaatje doet kortom denken aan de auto die BMW zelf nota bene al even in een teaser liet voorbijkomen. Een groot verschil is dat de kofferklep op de M3 niet is afgeplakt en we daarom zien dat er een subtiel spoilertje op zit. Net als bij de E46 M3 CSL.

Waarschijnlijk geeft BMW de M3 CSL een vergelijkbare behandeling als bij de vorige generatie M4 CS en ook de E46 M3 CSL. Dat betekent dat je op gewichtsreductie mag rekenen en ook krijgt de zescilinder nog een stootje vermogen extra boven op de 510 pk die de M3 Competition al kan aanspreken.