BMW legt nieuwe typenamen vast

Op dit moment worden elektrische BMW’s aangeduid met een ‘i’, gevolgd door een cijfer dat weergeeft in welke klasse de auto opereert. Beter gezegd: een cijfer dat aangeeft op welke brandstof-BMW de EV in kwestie gebaseerd is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de i4 (4-serie) en i7 (7-serie). SUV’s krijgen een X tussen de i en het cijfer, zoals de iX3 (elektrische X3). De motorversie wordt aangeduid met de toevoeging ‘eDrive’, direct gevolgd door een cijfer dat min of meer correspondeert het cijfer dat een vergelijkbare brandstof-BMW zou krijgen. De i4 is er bijvoorbeeld als eDrive35 en eDrive40. Bij vierwielaandrijving wordt het nog weer anders: ‘eDrive30’ wordt dan ‘xDrive30’.

Aan elkaar

Dat klinkt omslachtig en is het in de praktijk ook wel, vooral vanwege de toevoeging ‘eDrive’. Daarmee ontstaat in feite een dubbeling, omdat de ‘i’ in de typenaam van deze auto’s ook al duidelijk maakt dat het om een EV gaat. In de database van het Duitse octrooibureau DPMA zijn nieuwe BMW-typenamen opgedoken, die aan dit ‘probleem’ een einde moeten maken. De namen, die zijn opgeduikeld door BMWblog.com, combineren in feite klassieke BMW-typeaanduidingen met de nieuwe i-lijn. Drie cijfers aan elkaar dus. Een elektrische 3-serie kan dan afhankelijk van het vermogen i320, i330 of i340 heten. Zo gaat het dan in de toekomst waarschijnlijk voor alle modellen gelden, van de i120 tot de i760 en alles daartussenin. Elektrische SUV’s krijgen opnieuw een i én een X, maar dan als iX130 of iX340.

Ook niet-elektrisch

Ook bepaalde niet-elektrische BMW’s lijken nieuwe typeaanduidingen te krijgen, vooral SUV’s en M-modellen. Een X5 xDrive40i wordt afgaande op de patentaanvraag de ‘X540’, een X6 met dezelfde motor de X640. Opvallend is dat een aantal modellen die nu nog onder het M-sport-label vallen, in de lijst met nieuwe namen zonder ‘M’ worden aangeduid. We treffen bijvoorbeeld een i450 (nu i4 M50) en een X660 (X6 M60i) aan. Anderzijds is er wel weer een ‘M350’, wat klinkt als een geüpgrade subtop-3-serie in de geest van de huidige M340i. De exacte invulling is dus nog even afwachten, maar in grote lijnen lijkt de nieuwe nomenclatuur van BMW duidelijk.

Overigens is BMW bepaald niet het enige merk dat stevig aan het stoeien is met de namen van zijn (elektrische) auto’s. Mercedes lijkt bijvoorbeeld alweer af te willen van zijn elektrische EQ-label, terwijl Audi net een nieuwe manier heeft bedacht om elektrische modellen van niet-elektrische modellen te onderscheiden.