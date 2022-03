BMW komt dit jaar met vier nieuwe elektrische auto's

BMW Group meldt dat het in 2022 in totaal 15 verschillende elektrische modellen in productie heeft. Het merk noemt auto's als de iX3, i4, iX en de elektrische Mini. Stuk voor stuk auto's die we al kennen. BMW geeft aan ook elektrische versies van de 3-serie, 5-serie, X1 en 7-serie dit jaar in (pre-)productie te hebben. Die auto's worden dus nog dit jaar aan het productieportfolio van het Duitse concern toegevoegd.

De nieuwe 5-serie en zijn elektrische i5-variant zijn al eens voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen. Hetzelfde geldt voor de op stapel staande nieuwe X1 en de iX1 te heten elektrische versie daarvan. De nieuwe 7-serie krijgt in de vorm van de i7 ook een volledig elektrische variant. Van deze auto's weten we dat ze ook in Europa verkocht gaan worden. Voor de elektrische variant van de 3-serie ligt komst naar Europa mogelijk minder voor de hand. BMW omschrijft de elektrische i3 namelijk vooralsnog alleen als een 'volledig elektrische variant van de 3-serie met lange wielbasis die speciaal voor China is ontwikkeld.' We hebben je de nieuwe i3 al eens zonder camouflageplakkers laten zien. Ook dat betrof de in China op de markt te brengen elektrische lange 3-serie.

BMW geeft verder aan dat het binnen nu en een jaar informatie over zijn nieuwe generatie batterijtechnologie vrijgeeft. Ook krijgen we meer te zien van de eerste auto's van de zogenaamde Neue Klasse, een reeks modellen die op een nieuw en alleen voor elektrische auto's bestemd platform komen te staan. Volgens BMW Group is het niet ondenkbaar dat de Neue Klasse het mogelijk maakt dat nog voor 2030 de helft van de verkochte auto's van het concern een elektrische aandrijflijn heeft. Zowel Mini als Rolls-Royce zijn vanaf 2030 volledig elektrisch.