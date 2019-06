BMW in zee met Jaguar Land Rover voor EV's

Dat zegt het Duitse merk in een op woensdag verschenen persbericht. Volgens bestuurslid Klaus Fröhlich kunnen de fabrikanten op deze manier de ontwikkelingstijd van nieuwe elektrische auto's verkorten en nieuwe technologieën sneller op de markt brengen.

Voor Jaguar Land Rover betekent de samenwerking bovendien dat hun toekomstige elektrische modellen gebruik kunnen maken van de zogeheten vijfde generatie van BMW's eDrive-technologie. Dit bestaat onder meer uit een elektromotor waar geen zeldzame aardelementen voor nodig zijn. Deze grondstoffen zijn moeilijk te winnen en daardoor vaak kostbaar.

De 'Gen 5'-elektromotoren zijn te vinden in de binnenkort te verschijnen iX3, de elektrische BMW X3 waarmee BMW de strijd aan gaat met de bekende elektrische SUV's die al leverbaar zijn. BMW en JLR beloven dat dit de basis is waarop de Duitsers en Britten gezamenlijk zullen doorontwikkelen. Teams van beide autobouwers zullen in München gaan samenwerken en krijgen elk de kans om een eigen sausje over de producten uit te gieten.

De ontwikkeling van elektrische aandrijflijnen is kennelijk een ongekend dure aangelegenheid, want autofabrikanten zoeken elkaar steeds vaker op. Ford investeerde bijvoorbeeld in EV-maker Rivian en ook bij de op handen zijnde fusie tussen FCA en Renault is dit een belangrijk thema.