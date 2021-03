'BMW in Nederland populairste merk voor eerste auto'

Je eerste auto kopen, het is een moment dat je je leven niet meer vergeet. Misschien maakt(e) het merk je niet veel uit, maar kennelijk was er vorig jaar toch een merk met afstand het populairste: BMW.

We vallen maar meteen met de deur in huis met een grote kanttekening: het onderzoek waaruit dit blijkt, baseert zich op berichten op social media. Comparethemarket.com keek over heel 2020 welke merken het vaakst voorbijkwamen als een bericht over iemands eerste auto ging. Daar kwam BMW als winnaar uit rollen. In maar liefst 28,8 procent van de gevallen was de besproken eerste auto een BMW. Het is natuurlijk mogelijk dat mensen die een BMW kopen als eerste auto daar graag mee te koop lopen, maar toch is het verschil met de andere merken opvallend groot.

Op plaats twee staat namelijk Ford, met maar 6,6 procent. Een ander merk waarvan je kunt voorstellen dat er veel over gepost wordt als het om een eerste auto gaat, is Audi, maar die vinden we pas op de vijfde plek terug met 5,6 procent. BMW staat dus echt op eenzame hoogte.

De volledige top 10 vind je hieronder. Comparethemarket.com meldt dat Honda (2,6 procent), Seat (2,5 procent) en Hyundai (2,4 procent) nipt buiten de top 10 vielen.