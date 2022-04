BMW i7 gelekt: opvallende neus in beeld

BMW staat op het punt om het doek te trekken van de volledig elektrische i7. Eerder deze week kondigde het merk uit Beieren aan dat op 20 april de onthulling is. Helaas voor BMW is de i7 nu al op het internet verschenen. Met dank aan Wilco Blok, die zeer regelmatig dergelijke primeurs op zijn Instagramaccount tevoorschijn tovert, krijgen we de markante neus van de i7 te zien. Blok werd getipt op het beeld, dat te vroeg online is gezet op een officiële website van BMW zelf.

Hoewel het al wel enigszins duidelijk was wat ervan konden verwachten, zal de i7 ongetwijfeld bij sommigen als een bom inslaan. BMW gaat namelijk voor een bijzonder opvallend front. De zeer grote nierengrille kennen we inmiddels al wel, de over twee lagen verdeelde verlichting is nog wat nieuwer voor het merk. De woensdag gepresenteerde gefacelifte X7 had wat dit nieuwe gezicht betreft de primeur.

Dat dit echt de i7 is en niet 'gewoon' de nieuwe 7-serie, blijkt uit een tweede foto die Blok deelt. Daarop is deze neus te zien naast een tekst die over de i7 gaat. Reken echter niet op grote verschillen met de 7-serie. Aan het front van de i7 is eigenlijk niet te zien dat we hier met een elektrische auto van doen hebben.

Nu is het nog even wachten op meer foto's, maar die komen dus uiterlijk 20 april. Dan horen we ook wat de BMW i7 aan specificaties in huis heeft. Reken voorzichtig op een rijbereik van zo'n 700 kilometer en snelladen met richting de 200 kW laadvermogen.