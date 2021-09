BMW i Vision Circular: nieuw studiemodel te zien bij IAA

BMW wil niet alleen auto's op de markt brengen die zelf geen uitstoot veroorzaken, maar ook het proces van productie tot recycling meer klimaatneutraal maken. De i Vision Circular, een nieuw studiemodel dat bij de IAA in München te bewonderen is, belichaamt dat.

Komende week toont BMW in München de i Vision Circular. Dat is een conceptauto die in het teken staat van de circulaire economy. Kort door de bocht een auto die zo klimaatneutraal mogelijk tot stand komt. BMW geeft aan dat het werk maakt van het op die manier produceren van toekomstige EV's en etaleert de mogelijkheden op dat gebied met de i Vision Circular. "Die belichaamt BMW's ambitieuze bewering de meest duurzame fabrikant voor individuele premium mobiliteit te zijn", zo omschrijft de fabrikant de i Vision Circular.

We krijgen een kleine voorproef in een foto waarop de schaduw van de BMW is te zien. In grote lijnen is daaraan al te zien dat het een behoorlijk anders vormgegeven auto is dan we gewend zijn van het merk. We zien een relatief hoge koets met een korte en sterk aflopende neus.

BMW geeft aan dat de i Vision Circular voor 100 procent vervaardigd is uit restmateriaal en recyclebare materialen en dat de auto in zijn geheel ook 100 procent recyclebaar is. Alles in het kader van een zo klein mogelijke 'voetafdruk'. BMW wil ermee aantonen dat individueel vervoer prima hand in hand kan gaan met klimaatvriendelijk leven. BMW zet onder meer in op het gebruik van zo min mogelijk verschillende materialen, maar ook op het gebruik van afvalmaterialen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan kunststoffen die uit verwerkt afval zijn gemaakt en ook maakt BMW zo min mogelijk gebruik van primaire grondstoffen waar bijvoorbeeld mijnbouw of opboren aan te pas komt. Voor de accu's kun je daarbij denken aan hergebruikt aluminium en nikkel.