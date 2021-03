BMW Group boekt verkooprecord ondanks crisis

BMW Group is erin geslaagd om ondanks de voortdurende verkoopdip als gevolg van de coronacrisis een verkooprecord te boeken. In de tweede helft van 2020 verkocht het meer auto's dan ooit tevoren.

Het tweede halfjaar van 2020 was ondanks de verkoopkrimp door de lockdowns een recordperiode. BMW verkocht vanaf juli tot en met eind 2020 meer auto's dan ooit in die periode, zo meldt de Duitse autofabrikant. In het tweede deel van het jaar verkocht BMW Group in totaal 1,36 miljoen auto's. Het gaat dan dus om alle merken van het concern samen, dus inclusief Mini en Rolls-Royce.

De cijfers zijn opvallend, omdat de automarkt in de eerste helft van het jaar nog duidelijk last had van de coronapandemie. Veel fabrieken waren zelfs tijdelijk gesloten. De verkopen hebben zich, in ieder geval bij BMW, dus goed hersteld van de klap van de eerste lockdown.

Over heel 2020 gezien vielen de verkopen van het concern desalniettemin wel 8,4 procent lager uit dan in 2019. BMW verkocht als merk in 2020 zo'n 2,03 miljoen auto's, 7,1 procent minder dan in 2019. Mini kende met 292.582 exemplaren een grotere dip: 15,8 procent ging eraf. Rolls-Royce had het helemaal zwaar, dat verkocht vorig jaar met 3.756 stuks maar liefst 26,4 procent minder auto's dan in 2019.