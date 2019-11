BMW belicht i4

Volgend jaar brengt BMW de iX3 op de markt, maar dat is bij lange na niet het enige elektrische nieuws dat het merk achter de coulissen heeft staan. Zo werkt BMW niet alleen aan de de iNext (foto 7 en 8), maar ook aan de i4. Die laatste omschrijft BMW als een elektrische Gran Coupé en vandaag worden nieuwe cijfers de wereld ingeslingerd.

De i4, die vanaf 2021 in München van de band loopt, moet volgens BMW een actieradius van 600 WLTP-kilometers kunnen halen. Het elektrohart zelf levert maar liefst 531 pk en put zijn energie uit een accupakket met een capaciteit van zo'n 80 kWh. De aandrijflijn zelf wordt door BMW omschreven als de vijfde generatie van zijn eDrive-systeem. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h moet in 4 tellen gepiept zijn. De topsnelheid komt op een voor een EV acceptabele 200 km/h te liggen. In zo'n 35 minuten is het accupakket, met een 150 kW-lader, tot 80 procent van zijn capaciteit vol te laden.

BMW heeft de i4 opnieuw in ingepakt testkostuum laten zien. De in 2017 gepresenteerde iVision Dynamics Concept geeft in grote lijnen weg wat we van het model kunnen verwachten.

Net als veel andere fabrikanten zet de BMW Group stevig in op elektrificatie. In 2023 wil de fabrikant 25 geëlektrificeerde modellen in zijn gamma hebben.