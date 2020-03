‘BMW 8-serie hoofdpijndossier voor Amerikaanse dealers’

Na jaren van afwezigheid is de 8-serie eindelijk weer terug in de showroom. Volgens verschillende Amerikaanse dealers blijven de nieuwe top-coupé en cabriolet daar echter ook veel te lang staan.

Tegen het Amerikaanse Automotive News zeggen verschillende dealers dat ze met een flinke onverkochte inventarisatie zitten. De 8-serie is van alle BMW’s degene waarvan de voorraad het hoogst is én blijft. Volgens de verkopers heeft BMW’s marketingteam niet genoeg zijn best gedaan. Er zou volgens hen veel te weinig aandacht aan de auto besteed zijn. “Het is de beste auto die niemand kent”, zei een verkoper die verder anoniem wil blijven.

Volgens Automotive kochten vorig jaar 4.410 Amerikanen een 8-serie. Volgens een dealer staan nu nog minimaal 2.000 8-series van minimaal $155.000 op een baasje te wachten. Volgens een analist vaart de X7 in het vaarwater van de 8-serie. Die werd gelijktijdig gelanceerd en is voor BMW een belangrijke auto op de Noord-Amerikaanse markt. SUV’s verkopen daar nog steeds beter dan coupés en cabrio’s. BMW wil volgens de dealers de discussie niet met ze aangaan. Ook houdt BMW zijn lippen stijf op elkaar over het marketingbudget voor de 8-serie.

In ons land zijn in meer dan een jaar tijd een dikke 200 exemplaren verkocht. Hier is niks bekend over eventuele voorraadoverschotten. Het Amerikaanse dealerschap werkt dan ook anders dan hier. Daar wordt niet op aanvraag van een klant een auto besteld, maar worden alle dealers geacht om van elk model een x-aantal exemplaren op te kopen.