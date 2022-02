BMW 2800 (E3) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

BMW is een van die automerken waarvoor een grote groep liefhebbers is te vinden. De BMW die vandaag op de planken van In het Wild zijn kunstjes vertoont, is er echter een van een modelreeks die je nog maar zelden ziet. We presenteren: een BMW 2800 (E3) van inmiddels 46 jaar oud.

BMW maakt zich op voor de lancering van een geheel nieuwe 7-serie, waarvan in de vorm van de i7 een geheel elektrische variant verschijnt. Het wordt alweer de zevende generatie van de Siebener, maar ook voordat BMW in 1977 met de eerste generatie 7-serie (E23) kwam, had het merk een topsedan in het gamma. De BMW 2800 die je op deze foto's ziet, is er daar eentje van.

Niemand minder dan Wilhelm Hofmeister - de tekenmeester waar de BMW-kenmerkende knik in de achterste raamstijl naar is vernoemd - stond aan het roer van het designteam dat de BMW E3 tekende. Met de in 1968 gepresenteerde E3 keerde BMW terug in het topsegment dat het jaren eerder nog de rug toekeerde. Wat design betreft een typische BMW, zou je denken. Niets is minder waar. Althans, niet in de jaren dat de E3 nog kakelvers was. De voorloper van de 7-serie was namelijk de eerste BMW met de dubbele ronde kijkers die voor de volgende decennia het gezicht van het merk - uiteraard samen met de nierengrille - zouden bepalen.

BMW leverde de E3 louter met zescilinders, maar had gedurende de negenjarige carrière van het model wel diverse formaten van die zespitters op de menukaart staan. De instapper was een 2.5, de grootste zescilinder had een inhoud van 3,3 liter. De blauwe BMW E3 op deze foto's stamt uit 1975 en is een 2800. Dat betekent - je raadt het al - dat zich een 2.8 in de iets omlaag duikende snuit van het model schuilhoudt. Toen deze E3 net uit de fabriek rolde, was de krachtbron goed voor 170 pk.

De 2800 op deze foto's ziet er voor een ruim 45 jaar oude klassieker meer dan netjes uit, maar helaas heeft het roestspook de achterklep flink te pakken. Verder lijkt de blauwe sedan zich kranig tegen corrosie te weren. Volgens de RDW-gegevens is deze E3 pas bij zijn tweede eigenaar, wat mogelijk verklaart waarom hij er zo relatief fris bij staat. Prachtig dat hij er nog is. Hopelijk is de honger van het corrosiemonster na zijn achterklepgerecht gestild en blijft het hierbij.

Hoewel de eerste generatie 7-serie met zijn lengte van 4,86 meter al aanzienlijk langer was dan deze 4,7 meter lange E3, vallen beide modellen wat formaat betreft in het niet bij de huidige generatie 7-serie. Die overtreft zijn voorvaders met zijn lengte van 5,1 meter aanzienlijk. Ook de 4,8 meter lange verlengde versie van de E3 kan daar niet tegenop.