BMW 2-serie Coupé - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

BMW 220i Coupé

€ 47.645

Op motorisch vlak zit de instapper van de kleine coupé er in ieder geval al redelijk warmpjes bij. Als 220i laat hij 184 pk en 300 Nm koppel los op de achterwielen, wat resulteert in een sprinttijd van 7,5 seconden naar 100 km/h. De achttraps Steptronic-automaat is verplicht, want voor alle motorvarianten geldt dat de handbak niet meer op de prijslijst staat. Naast de 20i staat een zelfontbrander: de 220d. Met 190 pk en 400 Nm koppel is deze zelfs nog iets krachtiger dan zijn benzinebroertje. Voor de 220d moet je minimaal € 50.123 achterlaten bij de BMW-dealer. Aan de top van de reeks staat de M240i xDrive met zes-in-lijn en 374 pk. Zoals de type-aanduiding reeds doet vermoeden heeft deze variant over vierwiel- in plaats van achterwielaandrijving. Neem je het liefst iedere bocht zijwaarts, dan ben je dus wellicht beter af met één van de viercilinders.

Ingetogen

De 2-serie Coupé is er in twee verschillende gedaanten. De versie die op de foto staat is de standaarduitvoering, maar de 220i is ook leverbaar als 'M Sport'. In dat geval zijn met name de luchtinlaten in de voorbumper een stuk groter, zijn de sideskirts in het zwart uitgevoerd en heeft de achterbumper een diffuser. Ook verhuizen de rode reflectoren dan meer richting de zijkant. Een behoorlijke gedaanteverwisseling dus. Wanneer je niets aanvinkt rolt de 2-serie op 17-inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen wielen en spuit BMW hem in de kleur 'Alpinweiss uni'. Zwart is zonder meerprijs leverbaar. De raamomlijsting is bij de standaarduitvoering van zwart kunststof.

Verder biedt BMW de keuze uit vier metallic lakken, die € 1.050 extra kosten. Bij de M Sport zijn nog eens twee andere lakkleuren leverbaar. Ook op het vlak van wielen biedt BMW met vier designs voor de standaarduitvoering en vier designs voor het M-pakket meer dan voldoende keuze. De 2 Coupé kijkt enigszins boos uit zijn ogen met standaard ledkoplampen, adaptieve exemplaren zijn optioneel. Ook de achterlichten zijn voorzien van led-techniek. Verder monteert BMW altijd parkeersensoren voor en achter. Om de auto te ontgrendelen zul je de sleutel ter hand moeten nemen, want voor Comfort Access moet je € 533 bijbetalen.

Deels analoog

Binnenin de 2-serie Coupé zijn het de analoge tellers die vrijwel meteen in het oog springen. Ze zijn onderdeel van 'BMW Live Cockpit', dat in tegenstelling tot het duurdere 'Live Cockpit Professional' niet volledig digitaal is. Het 8,8-inch scherm in het midden is ook kleiner en mist bijvoorbeeld navigatie en smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto. Wel is BMW Online standaard aanwezig, wat onder meer betekent dat je via de BMW App de status van je auto in de gaten kunt houden. Bepaalde functies mogen dan ontbreken, een automatisch dimmende binnenspiegel en climatecontrol met twee zones heeft de 2-serie Coupé dan weer wel standaard aan boord.

Als meubilair koos BMW voor handmatig verstelbare sportstoelen in zwart stof. De sierlijsten zijn uitgevoerd in 'Dark Graphite'. Een lederen multifunctioneel stuurwiel maakt het plaatje compleet. Een opbergpakket met bagagenetten en -haakjes zorgt ervoor dat je spullen allemaal een plekje hebben en ook zijn de buitenste hoofdsteunen achter neerklapbaar. Voor de mensen die soms toch wat grotere zaken moeten vervoeren is het handig om te weten dat de achterbank zonder meerprijs neerklapbaar is. Op het gebied van veiligheidssystemen is de 2-serie Coupé voorzien van 'Active Guard Plus' met daarin onder meer een noodstopfunctie, Lane Keeping Assist en Speed Limit Info. Daarnaast zit cruisecontrol er standaard op, maar dat systeem is dan nog niet adaptief.

Het vinken van de optielijst blijft een thema bij BMW. Naast een hele waaier aan losse opties biedt het merk ook de mogelijkheid om deze te bundelen in pakketten. Natuurlijk zijn er het bekende Executive- en High Executive-pakket, waarbij de laatste voor € 3.995 onder meer M sportstoelen, BMW Live Cockpit Professional, verwarmde voorstoelen en het Connected Pack Professional met Apple CarPlay en Android Auto biedt. Verder biedt BMW voor € 595 het 'Audio Media Pack' met een Hifi-systeem, draadloze telefoonoplader en Wifi-Hotspot. Het Parking Pack, dat een parkeerassistent en achteruitrijcamera omvat, kost € 640. Voor aanvullende veiligheidssystemen kun je het 'Safety Pack' aanvinken voor € 1.095. Naast deze pakketten is de lijst nog steeds behoorlijk lang. Vink nog bijvoorbeeld Active Cruise Control (€ 801), een schuifdak (€ 960) en elektrisch verstelbare voorstoelen (€ 1.013) aan en je gaat zo richting de 70 mille.