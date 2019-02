Blik to the Future: Volkswagen Golf VIII

Komende zomer, in juli om precies te zijn, klinkt het startschot aan de productieband van de achtste generatie Volkswagen Golf. Tegen die tijd is het 46 jaar geleden dat de allereerste versie het levenslicht zag. Sindsdien zijn er ruim 35 miljoen gebouwd – een indrukwekkend aantal. De huidige Golf kwam in 2012 op de markt en werd twee jaar geleden nog gefacelift, omdat de introductie van de eerstvolgende een jaar was uitgesteld.

Er circuleren nog weinig tot geen spionagefoto’s van de nieuwe Golf. Op het internet dook de nieuwe Golf een aantal keer op, maar of dat écht de nieuwe wordt, blijft een beetje de vraag. Afgelopen voorjaar legden we daarnaast wel al de hand op beelden van een mule, waarbij het nieuwe model is verstopt onder het plaatwerk van het huidige model. Dat zegt op zich dus weinig, maar wel is te zien dat de achterbumper wat onhandig ver naar achteren zit om de achterwielen de ruimte te geven. Kort gezegd: de wielbasis neemt een flink stuk toe. En dat betekent doorgaans meer interieurruimte. Helemaal nieuw is het onderstel overigens niet; de Golf VIII krijgt een doorontwikkelde versie van het bekende MQB-platform. Uiteraard wordt de nieuwe Golf wat betreft het uiterlijk geen revolutie. Never change a winning team is weliswaar een Engelse term, die niettemin in Wolfsburg lijkt te zijn bedacht. We verwachten dat Volkswagen de nieuwe Golf ook wat lager maakt, net zoals Mercedes-Benz dat met de A-klasse deed. De langere wielbasis voorkomt verlies van interieurruimte.

Niet elektrisch

Anders dan veel andere nieuwkomers maakt de achtste Golf niet zijn opwachting als elektrische auto. Dat stuk van de markt wil Volkswagen bedienen met aparte modellen onder het I.D.-label. De Golf komt er wel met 1,5-liter TSI- en TDI-motoren, die via een 48-volt mild hybrid-systeem een elektrisch duwtje in de rug krijgen. Dankzij de 48-volt boordspanning kan de benzinemotor niet alleen bij stilstand, maar ook bij het uitrollen worden uitgeschakeld doordat zaken als rem- en stuurbekrachtiging elektrisch zijn.

De volgende Golf wordt afgericht om aardig wat kunstjes op eigen houtje te kunnen uitvoeren. Hoe ver de mate van autonomie gaat, is nog niet te zeggen. Het dashboard maakt in elk geval enorme hightech-sprongen voorwaarts. Op dit moment is de Mercedes-Benz A-klasse in dit segment de auto met het meest vooruitstrevende dashboard en dat zal Volkswagen niet lang over zijn kant laten gaan. Een enorm breed scherm vervangt de klokken en ‘zweeft’ boven het dashboard. Het wordt aangevuld met een heel breed head-up display. Fysieke knoppen op het stuur worden vervangen door kleine touchscreens. Volkswagen meldde eerder dat de productie van de Golf in juli van dit jaar zal starten. De onthulling vindt logischerwijs eerder plaats, mogelijk zelfs al volgende maand in Genève.