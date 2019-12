Blik to the Future: Skoda iV

Skoda’s eerste inzending op MEB-basis laat zich omschrijven als de productieversie van de eerder dit jaar gepresenteerde Vision iV. Die auto laat zich lastig in een hokje plaatsen en dat geldt dus ook voor zijn productierijpe nazaat. De auto, die we voorlopig dan maar even iV zullen noemen, houdt het midden tussen een sportieve liftback en een SUV. Een echte cross-over dus, hoewel dat meer een verzamelterm is dan een soortnaam. Daarmee wijkt de volledig elektrische Skoda stevig af van wat het overige MEB-aanbod. Volkswagen zelf gaat met de Golf-achtige ID.3 voor een hatchbackvorm, Seat lijkt die weg afgaande op de El-Born-concept te volgen en Audi gaat met de productieversie van de Q4 E-tron op de SUV-toer.

Unieke sfeer

De Vision iV zag er al behoorlijk productierijp uit, dus voor de illustraties op deze pagina’s hebben we alleen de echte concept-car-eigenschappen verwijderd. Hoewel Audi inmiddels heeft bewezen dat het kán, gaan we ervanuit dat de achteruitkijkcamera’s van de ‘Vision’ bij het eindproduct gewoon worden vervangen door buitenspiegels. De toevoeging van deurgrepen, net iets kleinere wielen en nipt minder uitzinnige led-verlichting maken van de Vision iV ineens een realistisch ogende EV. Hoewel het dashboard de nodige elementen zal lenen van de ID.3, verwachten we dat Skoda de ruimte krijgt om ook hier een eigen draai aan te geven. Met een tweespaaks stuurwiel en ‘warme’ materialen zorgen de Tjechen hier voor een unieke sfeer. Dat de iV boven alles een echte Skoda is, blijkt ook uit de hoeveelheid handigheidjes. Een ruitenkrabber is op een vooraf verwarmbare EV wellicht minder relevant, maar voor een paraplu, grote opbergvakken en een handig indeelbare bagageruimte voorzien we nog wel een toekomst.

Langer, breder, hoger

Die bagageruimte lijkt overigens een inhoud te krijgen van 550 liter, want er is geen enkele reden om aan te nemen dat de productieversie wat afmetingen betreft van zijn voorbode zal afwijkt. Daarmee weten we ook dat de auto met 4.67 mm een stuk langer is dan de 4,26 meter lange Volkswagen ID.3. Ook is de Skoda een stukje breder en hoger. Hoewel zijn vlak liggende motorkap een minder efficiënte indeling toestaat dan de stompe neus van de ID.3, belooft de Skoda met deze buitenmaten toch een buitengewoon ruime auto te zijn. Wat techniek betreft, is er straks weinig verschil met de rest van het MEB-aanbod. Verwacht net als bij Volkswagen verschillende versies, zowel op het gebied van accucapaciteit als dat van motorvermogen. Zo kan er gekozen worden uit een rijbereik van dik 300, dik 400 of dik 500 km, bij vermogens van 150 of 204 pk. De Skoda iV wordt in 2020 onthuld, waarna uiteraard ook binnen Skoda meer varianten op dit thema volgen.