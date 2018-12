Blik to the Future: Renault Zoe

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Na de komst van de huidige Espace, Talisman, Mégane en Scénic hebben we in feite al even geen nieuwe modellen van Renault gezien. De afgelopen twee jaar waren er, op enkele concept-cars na, geen grote primeurs te melden. Toch vallen de verkopen niet tegen. De Renault-Nissan-Mitsubishi alliantie behaalde in de eerste helft van dit jaar zelfs nog een verkooprecord van 2,1 miljoen voertuigen. Hiervan waren 1,4 miljoen stuks Renaults. In Europa nam de groepsverkoop met 4,4 procent toe. Weinig reden tot klagen dus. Toch staat er voor de komende jaren veel nieuws op Renaults agenda, waaronder stekkernieuws. Als eerste ontmoeten we komend voorjaar de geheel nieuwe Clio. Deze Clio V maakt als eerste gebruik van een kersvers platform, Common Module Family-B (CMF–B) genaamd. We hoeven geen volledig elektrische versie van de Clio te verwachten. Die wordt naast brandstofmotoren enkel van plug-in hybridetechniek voorzien. Een jaar later volgt naast een facelift voor de Mégane, Espace en Talisman de onthulling van een belangrijke speler voor het merk: de Zoe. Met de geëlektrificeerde toekomst in het verschiet, wordt de tweede generatie Zoe belangrijker dan ooit tevoren.

Ruim zes jaar geleden trok Renault in Genève het doek van de eerste generatie Zoe. Hoewel de techniek in 2012 nog in de kinderschoenen stond, was de Zoe een veelbelovende auto. Het model was aanvankelijk beschikbaar met een 22 kWh groot accupakket, goed voor een theoretische actieradius van zo’n 210 kilometer volgens de NEDC-cyclus. Gedurende zijn levensloop werd de auto op technisch vlak verbeterd. Medio 2015 kwam de R240, een versie die 240 kilometer ver zou moeten komen. In 2016 werd een 41 kWh groot accupakket voor de Zoe gepresenteerd dat voor zowel de 75 pk (R75) als 90 pk sterke versie (R90) beschikbaar was. Dit jaar lanceerde Renault de Zoe met R110-elektromotor, een 110 pk en 225 Nm sterke unit. Zijn actieradius? 400 kilometer volgens de NEDC-methode en 300 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Deze motor vindt naar verwachting ook zijn weg naar de nieuwe Zoe. Een krachtiger metgezel in de prijslijst wordt niet uitgesloten. Net als de Clio krijgt de Zoe een geheel nieuwe basis. Voor de elektrische auto wordt dat het CMF-EV platform.

Renault heeft voor het ontwerp van de tweede Zoe geen wereldschokkende plannen in petto. De Fransen behouden het typische ontwerp van hun elektrische familielid. We herkennen de verse koets vooral aan nieuwe verlichting aan zoveel voor- als achterzijde. Ontwerper Laurens van den Acker voegt daar waarschijnlijk een vleugje Clio V aan toe.

Vorig jaar kondigde de alliantie van Renault-Nissan-Mitsubishi twaalf volledig elektrische modellen voor 2022 aan. Dit jaar onthulde Renault de K-ZE in eerste instantie als prototype, maar de uiteindelijk productieversie gaat er weinig van verschillen. Op basis van de in 2015 gepresenteerde Kwid is het model een stuk kleiner dan de Zoe. Deze verschijnt eerst op de Chinese markt, waarna het model ook het gamma in andere werelddelen mag aanvullen. Alleen de Europese markt wordt daarbij overgeslagen. Daarnaast investeert de alliantie de komen tijd veel geld in de ontwikkeling van bedrijfsauto’s. Een nieuwe (elektrische) Kangoo zit namelijk in het vat. De onthulling van de nieuwe Zoe wordt over een jaar verwacht. In 2020 maakt de auto zijn opwachting in de Nederlandse showrooms.