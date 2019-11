Blik to the Future: Elektrische cross-over Renault

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Vorige maand nog maakten we uitvoerig kennis met de – onderhuids – volledig nieuwe Renault Zoe en bij die gelegenheid spraken we met de elektrische specialisten over hun verdere plannen op EV-gebied. Ze beloven in 2022 acht volledig elektrische auto’s in het gamma te hebben: de Kangoo, Twizy, Zoe, Master, de K ZE (een compact stadsautootje), de Samsung SM3 ZE en nog twee modellen waarover ze de lippen nog even op elkaar houden. Onlangs lekte uit dat een van die plekken is bestemd voor een cross-over in het C-segment en wij gokken dat de andere plek is gereserveerd voor een compacte cross-over, alleen al omdat het wel héél dom zou zijn van Renault om dat populaire stuk van de markt te laten schieten. En dom, dat zijn ze bij Renault natuurlijk niet. Van de nieuwe, tweede generatie Captur die onlangs werd onthuld en waar we binnenkort mee gaan rijden, komt wél een PHEV (plug-in hybride), maar géén BEV. Net als bij de Clio, die als volledig elektrisch alternatief de Zoe naast zich heeft staan, krijgt Renault een aparte elektrische compacte cross-over. Een elektrische Captur of een hoog op de poten Zoe: twee verschillende benaderingen van hetzelfde, waarvan onze illustrator een eerste impressie maakte.

Caméléon

Onderhuids wordt het elektrische Captur-alternatief grotendeels identiek aan de derde generatie Zoe. Dat betekent een 100 kW-motor voorin die wordt gevoed door een 52 kWh accupakket in de bodemplaat. In de Zoe komt die combinatie volgens de WLTP-cyclus 386 km ver, met de wat hogere en zwaardere koets zal de cross-over een kilometertje of twintig, dertig daarop moeten toegeven. Ook de Caméléon-genaamde wisselstroom boordlader (tot 22 kW) en de 50 kW gelijkstroom snellader vinden hun weg naar de cross-over.

Uit eerdere berichten kunnen we opmaken dat deze cross-over over uiterlijk anderhalf jaar in productieversie aan de wereld zal worden getoond en dat is ruim op tijd om deel uit te maken van de acht beloofde EV’s in 2022.