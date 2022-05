Bizar: Mercedes-AMG GT 4-Door met front van G-klasse

Geen paniek, de ronduit absurd ogende creatie op deze foto's is geen officieel model van Mercedes-Benz, al heeft de fabrikant zich qer wel degelijk aan verbonden. Mercedes-Benz is namelijk een samenwerking aangegaan met William James Adams, beter bekend als Will.i.am, de voorman van popgroep The Black Eyed Peas.

De auto automobiele mafklapper op deze foto's luistert dan ook naar de naam Will.i.amg, wat an sich natuurlijk best leuk gevonden is. In de basis is het een Mercedes-AMG GT 4-Door, maar je hoeft geen Benz-expert te zijn om te zien dat er iets niet klopt. Will.i.am heeft de auto dan ook flink laten verbouwen door West Coast Customs. Inderdaad, de autoaanpasser die onder meer naam maakte tijdens MTV's Pimp My Ride.

In opdracht van Will.i.am heeft West Coast Customs de vier portieren van de Mercedes-AMG GT 4-Door vervangen voor twee enorme exemplaren die aan de achterkant in plaats van de voorzijde scharnieren. Dat is misschien nog niet eens het opvallendste aan de Will.i.amg. West Coast Customs heeft het front dermate aangepast dat het net lijkt alsof de neus van een G-klasse op de auto is geschroefd. Het Mercedes-logo is vervangen voor een plaatje van een beer, volgens de scheppers van de Will.i.amg. een verwijzing naar 'Bear Witness', de naam van de paraplu waar Mercedes-AMG speciale merchandise onder gaat hangen.

Waarom Will.i.am. de zaag in de AMG GT 4-Door heeft laten zetten? De auto is onderdeel van een Will.i.am's liefdadigheidsproject The Flip waarmee de rapper achtergestelde studenten helpt.