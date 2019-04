Binnenste Mercedes-Benz GLB-klasse in beeld

Mercedes-Benz breidt zijn compacte modelfamilie op termijn uit met de GLB, een auto die in conceptvorm zijn publieksdebuut beleeft tijdens Auto China in Sjanghai. We krijgen nu een teaserafbeelding te zien waarop het binnenste van de auto te zien is.

De designschets die op internet circuleert, toont een eerste blik op het binnenste van het nieuwe studiemodel dat Mercedes-Benz straks op de beursvloer van Sjanghai heeft staan. Geheel volgens verwachting doet de werkplek sterk denken aan die van auto's als de A- en B-klasse. Achter het stuur zien we de twee bekende digitale displays en de middenconsole wordt gesierd door drie ronde ventilatieroosters. Wel loopt de middentunnel niet over in de middenconsole, zoals we dat bij die al genoemde GLB-broertjes zien.

De GLB is een compacte SUV die wordt toegevoegd aan de A- en B-familie van Mercedes-Benz. Dat betekent dat we onderhuids een in de basis voorwielaangedreven platform tegenkomen, al zal de GLB natuurlijk wel beschikbaar komen met 4Matic-aandrijving. Verwacht overigens niet dat de GLB als opvolger van de GLA fungeert. Mercedes-Benz komt namelijk gewoon weer met een nieuwe GLA, een auto die meer een 'opgehoogde hatchback' dan een SUV is. Pk-liefhebbers kunnen rekenen op de komst van een AMG 35-variant, een auto die zich moet gaan meten met krachtige hoogpotigen als de Audi SQ2 en de Cupra Ateca. Meer volgende maand!