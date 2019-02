(Bijna) in memoriam: Peugeot 308 (T7)

De in 2013 op de Nederlandse markt gebrachte tweede generatie van de 308 werd twee jaar geleden al optisch opgefrist en het zal geen jaren meer duren voordat de Fransen met een volledig nieuw model op de proppen komen. De 308, generatie T9, die je bij ons kunt bestellen, is nooit via de officiële kanalen in Zuid-Amerika verkocht. De in de basis in 2007 gepresenteerde eerste 308, de T7, bevolkt daar nog altijd de Peugeot-showrooms. Lang zal dat niet meer duren. De 308 wordt in Argentinië gebouwd voor de Zuid-Amerikaanse markt en de tot voor kort grootste afnemer van het model, de Braziliaanse Peugeot-importeur, zet een streep door de import. De 308 blijft, samen met de 408 die er ook verdwijnt (maar daarover straks meer) in Argentinië nog eventjes in productie, maar lang duurt het niet meer. De fabriek in El Palomar maakt zich namelijk op voor de komst van de nieuwe 208 én 2008.

De 308 zoals hij nu nog eventjes uit de Argentijnse fabriekspoorten komt rollen, is net even anders dan de tweede 308 zoals die in Europa te vinden was. Medio 2015 werd de auto namelijk gefacelift en na die bijpuntsessie moest de auto, alleen leverbaar als hatchback, enigszins lijken op de tweede generatie die toen al enkele jaren in Europa werd verkocht. Op de Braziliaanse motorenlijst van de 308 en 408 stonden aanvankelijk een 1,6-liter grote FlexFuel viercilinder, een machine die zowel benzine als ethanol slurpt en die 122 pk leverde. Daarboven een 150 pk sterke 2.0 FlexFuel, gevolgd een ruim 170 pk sterke 1.6 THP die natuurlijk ook met benzine én ethanol om kon springen. Momenteel wordt alleen nog de 1.6 THP geleverd, een altijd aan een zestraps automaat gekoppelde machine. Vorig jaar verkocht Peugeot in Brazilië slechts 434 exemplaren van de 308 en 739 exemplaren van de 408.

De 308 is zoals in het begin van dit artikel aangegeven niet de enige auto waar Peugeot do Brasil, afscheid van neemt. Ook de 408 (foto 6 en 7) verdwijnt er van de markt, de sedanversie van de 308 die in Nederland nooit is geleverd. De modelnaam 408 blijft internationaal overigens wel bestaan, maar niet in Zuid-Amerika. De 408 die net als de eerste 308 nog even in Argentinië wordt gebouwd, werd tot 2014 ook in China gefabriceerd en geleverd. In 2014 werd er echter een nieuwe 408 op de markt gebracht, een inmiddels alweer gefacelifte auto die net als de bij ons actuele 308 wél op het EMP2-platform staat en daarmee dus stukken moderner is dan de 308 en 408 die straks in Argentinië uit productie gaan. Zijn we er nog? Meer, en voor vandaag de laatste vertakking in dit verhaal, komt in de vorm van de auto die Peugeot in China als 308 Sedan verkoopt, een soort mini-508.

Zo nu en dan behandelen we op AutoWeek.nl stokoude modellen die in Europa al jaren geleden van de markt verdwenen, maar in andere markten nog jarenlang stilletjes zijn geproduceerd. Nieuwswaarde? Welke nieuwswaarde? Interessant mogelijkerwijs wel. Voor de liefhebber.

-Renault Kangoo na 22 jaar uit productie

-Fiat's oer-Doblo uit productie

-Eerste Peugeot Partner aangescherpt

-Update voor eerste Mercedes-Benz Sprinter