BeyonCa Opus 1 GT: nieuwe 'super premium EV'

In China wordt het ene na het andere nieuwe EV-merk uit de grond gestampt. Vandaag maken we kennis met BeyonCa, een start-up die met deze GT Opus 1 laat zien wat het allemaal in huis heeft.

In tegenstelling tot sommige andere start-ups lijkt BeyonCa een behoorlijk serieuze club. Het bedrijf wordt geleid door niemand minder dan Weiming Soh, CEO en voorzitter van de Chinese afdeling van Renault. Daarnaast zitten er bij BeyonCa een stel (voormalig) hoge heren van Volkswagen achter de knoppen, waaronder Christian Klingler, Hans-Joachim Rothenpieler. BeyonCa heeft zelfs de Deense ontwerper Dirk van Braeckel, voormalig designbaas van Bentley en achter de tekentafel actief bij Audi, aangetrokken als hoofd van de ontwerpafdeling. De ambities van BeyonCa zijn dan ook niet mals. Het bedrijf richt namelijk zijn vizier op Europese topsedans als de Audi A8, BMW 7-serie en Mercedes-Benz S-klasse.

Met de GT Opus 1 geeft BeyonCa alvast een voorproefje van waar het autoland in grote lijnen wil gaan bestoken. BeyonCa omschrijft zijn GT Opus 1 als een 'een super premium EV van de volgende generatie'. De ambitieuze start-up omschrijft zichzelf dan ook als een 'super-premiummerk' dat op het vlak van 'premiumkwaliteit' een nieuwe standaard neerzet. Volgens BeyonCa is het merk geobsedeerd door details.

BeyonCa laat nog geen uitgebreide technische gegevens los. Bekend is dat de elektrische Opus 1 GT zo'n 5,2 meter lang is, een 130 kWh accu in zijn bodem heeft en 800 volt-architectuur aan boord heeft. Opladen kan met tot 300 kW. De auto's van BeyonCa krijgen onder meer kunstmatige intelligentie aan boord die de gezondheid van de inzittenden in de gaten houdt. BeyonCa spreekt zelfs van een heuse 'doktersdienst' die in de cloud hangt. Futuristisch. In 2024 wil de start-up zijn eerste model in productie nemen. Dat wordt de productieversie van de getoonde Opus 1 GT.

De Chinese markt is voor het merk aanvankelijk de belangrijkste, maar de ambities van BeyonCa gaan voorbij de Chinese landsgrenzen. Tegen Reuters zegt topman Weiming Soh dat het in de toekomst mogelijk naar Europa komt. BeyonCa heeft onder meer een designstudio in München en heeft met Dongfeng een prominente investeerder.