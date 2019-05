Bentley toont flarden nieuwe Flying Spur

Eerder liet Bentley al een weinig onthullende schetst zien van de nieuwe Flying Spur, maar vandaag is de dag dat we voor het eerst iets van de daadwerkelijke auto te zien krijgen. Bentley toont namelijk één van de deurpanelen van zijn nieuwe sedan. Het opmerkelijk gevormde leer op het portier is volgens Bentley uniek. Het merk noemt het 'leer met een 3d-textuur'. Het oogt in elk geval weelderig.

De Flying Spur die nu nog bij de Bentley-dealers staat, is in feite een grondig gefacelifte versie van de auto die in 2005 als Continental Flying Spur op de markt kwam. Onder de koets van de nieuwe Flying Spur tref je het straks MSB-platform aan, de basis die Porsche eveneens gebruikt voor de Panamera. De Flying Spur komt in elk geval beschikbaar met de 626 pk en 900 Nm sterke W12 TSI, al verwachten we dat er eveneens een acht- en misschien ook wel een zescilinder aan het leveringsprogramma wordt toegevoegd. De onthulling van de volledig nieuwe Fluying Spur staat voor later dit jaar gepland.