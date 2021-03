Bentley produceert 200.000ste auto

Bentley heeft iets te vieren. Onlangs passeerde men in Crewe namelijk de grens van 200.000 geproduceerde auto's sinds de oprichting van het merk in 1919. Het leeuwendeel van dat aantal is echter geproduceerd in de afgelopen twee decennia. Voor Bentley komt deze mijlpaal op het moment dat het merk toewerkt naar een volledig elektrische toekomst.

De 200.000e Bentley is een lichtblauwe Bentayga Hybrid, die volgens het merk bestemd is voor een Chinese klant. De Bentayga Hybrid is overigens de eerste en enige plug-in hybride van Bentley. Later worden dat er meer, vanaf 2026 wil het merk alleen nog maar plug-in hybrides en EV's in het modellenaanbod hebben. In 2030 moet Bentley zelfs volledig elektrisch zijn. Dat het vooralsnog niet zover is, bewijst de introductie van de Continental GT Speed en GT Speed Convertible. Beiden hebben namelijk nog gewoon een dikke 6.0 W12 zonder elektrische assistentie onder de kap liggen.

Sinds de overname door Volkswagen is Bentley behoorlijk rap gegroeid. De Continental GT zette de groei in en later hielpen de Flying Spur en de Bentayga daar verder bij. Sinds 2003 zijn er 155.582 auto's van de band gerold in Crewe, terwijl dat er in de voorgaande 84 jaar slechts 44.418 waren, waarvan 38.933 in de fabriek in Crewe. De huidige dagelijkse productie ligt op 85 auto's. Natuurlijk doet dat wel iets met de exclusiviteit van het merk, maar feit is dat het beter gaat dan ooit bij Bentley. Vorig jaar behaalde het luxemerk temidden van de coronacrisis zelfs nog een verkooprecord. De komende jaren gaat Bentley zoals gezegd een grote ommezwaai tegemoet, waarvoor ontwerper Andreas Mindt bij Audi is weggehaald. Hoe dat het succes van het merk gaat beïnvloeden, zal de tijd leren.