Bentley kondigt Bacalar aan

Bacalar. Het klinkt als een visgerecht uit een ver oord, maar het is een Bentley. Een hagelnieuwe zelfs. Tijdens de Autosalon van Genève komen we erachter wat het precies is.

Mulliner, the coachbuild-afdeling van Bentley, brengt een speciale nieuwkomer mee naar de Autosalon van Genève: de Bacalar. Volgens Bentley Milliner gaat het om een met de hand gebouwde 'gran tourer' waarvan het ontwerp is geïnspireerd op dat van de EXP 100 GT (foto 2 t/m 5), een bijzondere showauto die Bentley zichzelf in juli dit jaar cadeau deed vanwege zijn honderdste verjaardag. Dat belooft veel, want die EXP 100 GT had een vrij extravagant vormgegeven koets. Bentley Mulliner zegt verder dan de auto is volgestopt met duurzame materialen.

Wat Bentley Mulliner precies gaat tonen, is dus nog even in nevelen gehuld. Wél weten we dat de auto daadwerkelijk in zeer kleine schaal in productie gaat. Op naar Genève!