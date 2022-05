Bentley heeft recordkwartaal achter de rug

Autofabrikanten die het meer van marge dan volume moeten hebben, worden duidelijk minder geraakt door het wereldwijde tekort aan onderdelen. Zo mag Ferrari zich gelukkig prijzen met de gang van zaken, heeft Lamborghini een recordjaar achter de rug en ook bij Bentley waren de cijfers van 2021 beter dan ooit. Nu is er opnieuw reden tot vrolijkheid in Crewe. Het eerste kwartaal van dit jaar was het beste eerste kwartaal ooit. Bentley boekte een operationele winst van maar liefst €170 miljoen. 162 procent meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Dat Bentley zo'n winst boekt, heeft volgens het merk voor een belangrijk deel te maken met de gestegen inkomsten per auto. Bentley sleept vanwege 'stevige interesse in Mulliner- en Speed-versies' nu gemiddeld €212.000 per auto binnen, waar dat in Q1 vorig jaar nog €184.000 was. Let wel, dat is niet de winst per auto. De marge ligt nu op 21 procent. Bentley verkocht wel iets minder auto's dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar: 3.203 stuks tegenover 3.358 (-5 procent). De sterkste afzet was in Amerika, met 832 stuks. China was goed voor 761 auto's en Europa stond op plaats drie, met 706 verkochte auto's. In Europa werd overigens een flinke verkoopgroei genoteerd van 38 procent. In het Midden-Oosten Bentleys kleinste markt, zakten de verkopen juist met eenzelfde percentage in. In China gingen de verkopen met 29 procent achteruit.