Bentley Bentayga EWB: meer van hetzelfde

Bentley introduceert een nieuwe variant van de Bentayga. Het gaat niet om een nieuwe motorversie, maar daadwerkelijk om een nieuwe carrosserievariant. Dit is de Bentley Bentayga EWB, een extra lange Bentayga waarin vooral de achterpassagiers nog meer in de watten worden gelegd dan in het reeds bekende model.

De komst van de Bentley Bentayga Extended Wheelbase (EWB) komt niet als een verrassing. Al in 2016 doken de eerste geruchten op over de komst van een Bentayga met een extra grote wielbasis en al vroeg in 2021 is al eens een in testkostuum gestoken extra lange Bentayga gesnapt. Toch is het enerzijds opmerkelijk dat Bentley de Bentayga een verlengde versie geeft. Van de Audi Q7 bestaat immers ook geen verlengde versie. Anderzijds: auto's met een overdaad aan ruimte op de achterbank passen natuurlijk prima bij Bentley's filosofie en dergelijke verlengde modellen zijn in onder meer China ook nog eens behoorlijk populair. Geef Bentley eens ongelijk. Vorig jaar verkocht het wereldwijd 14.659 Bentayga's, een recordaantal.

Tot zover het bestaansrecht van de Bentayga EWB. Maar hoeveel langer is de Bentayga EWB precies? De reeds bekende Bentayga die in 2016 werd gepresenteerd en in 2020 vrij grondig werd gefacelift strekt zich uit over een afstand van 5,14 meter en heeft een wielbasis van 2,99 meter. Deze nieuwe Bentayga LWB is met zijn lengte van 5,32 meter in totaal 18 centimeter langer en heeft maar liefst 3,18 meter tussen de voor en achteras. Van die extra centimeters merk je voorin helemaal niets, ze komen immers volledig ten goede aan de passagiers op de achterbank. De extra grote achterportieren laten zich elektrisch sluiten. Vanbuiten herken je de Bentayga EWB natuurlijk aan zijn langere koets, maar ook aan de grille met verticale spijlen.

Het blijft niet bij extra beenruimte, Bentley levert de Bentayga EWB namelijk ook met wat het de Bentley Airline Seat noemt. Dit zijn op papier met afstand de meest riante stoelen die Bentley ooit in een model heeft geschroefd. De zetels die in een miljoenen kostende privéjet niet zouden misstaan zijn 22-voudig verstelbaar en zijn zelfs uitgerust met een systeem dat automatisch de stoelverwarming- of ventilatie aanpast aan vooraf vooraf ingestelde parameters. Behoefte aan een letterlijk steuntje in de rug? Geen probleem, de Airline Seat kan met 177 over zes zones verspreide drukpunten ongetwijfeld de ideale ondersteuning bieden. Op papier is de Bentayga EWB wat Bentley een 4+1 noemt, een vierzitter met twee losse stoelen achterin maar met de mogelijkheid om achterin drie personen te kunnen huisvesten. Daarnaast is er ook een regulier vijfzitsversie beschikbaar zonder twee losse stoelen achterin. Ga je voor de losse zetels, dan krijg je achterin een console met daarin een scherm waarmee je onder meer de stoelen kunt verstellen. Het zonnedak in de Bentayga EWB loopt 12,5 centimeter verder naar achteren door dan in de conventionele versies.

Meer verwennerij komt in de vorm van Bentley Diamond Illumination, achter geperforeerde leer op de deurpanelen verstopte led-sfeerverlichting die voor extra visuele vertroeteling zorgt. In elk van de voorportieren zijn 12 ledjes aangebracht, in de achterportieren zitten elk 22 stuks. Nog een bewijsstuk dat het Bentley in de Bentayga EWB vooral om de passagiers achterin te doen is.

De 'korte' Bentayga is er als Speed, S, V8 en Hybrid. Voor de Bentayga EWB acht Bentley alleen de machtige 550 pk sterke 4.0 V8 goed genoeg. Bentley geeft de Bentayga EWB als extra vierwielsturing met als gevolg dat de draaicirkel nog 7 procent kleiner is dan die van de reguliere korte Bentayga.

Bentley introduceert de Bentayga EWB onder meer als Azure First Edition, een gelimiteerde uitvoering die de 'conventionele' smaken Bentayga EWB Azure en de simpelweg Bentayga EWB V8 geheten smaken naast zich krijgt.