Bentley Mulliner Batur: vooruitblik op toekomstig EV-design

Mulliner is de afdeling binnen Bentley waar je moet aankloppen om je wensen in vervulling te laten gaan die door Bentley's normale productaanbod geen werkelijkheid kunnen worden. Je kunt bij Mulliner terecht voor speciale materialen, maar ook voor complete exclusieve modellen. Zo kwam Bentley Mulliner in 2020 met de tot 12 stuks gelimiteerde Bacalar. Die auto krijgt in de vorm van de Bentley Mulliner Batur binnenkort een vervolg.

Net als de Bacalar is de Batur vernoemd naar een waterlichaam. Ditmaal niet naar een meer in Mexico, maar naar een plas water met een oppervlakte van 16 vierkante kilometer in een krater op Bali. Dat lijkt niet het enige te zijn wat de Batur met de Bacalar gemeen heeft. Het lijkt er namelijk sterk op dat de Batur zijn technische basis deelt met de Continental GT.

De Bentley Mulliner Batur wordt echter meer dan slechts een in kleine oplage te bouwen en dus ongetwijfeld hemeltergend dure auto. Zo introduceert Bentley op de Batur een designtaal die het in de toekomst op zijn elektrische auto's gaat toepassen. De eerste volledig elektrische Bentley staat voor 2025 op de rol. Verwacht echter geen elektromotor of accupakket in de Batur. Hiermee brengen de Britten namelijk ook een hommage aan de machtige 6.0 W12, de twaalfcilinder die gezien de Europese elektrotoekomst geen lang leven meer is beschoren. Bentley omschrijft de Batur als 'de ultieme GT' en dat wekt gezien de bekende Continentals GT best hoge verwachtingen.

Geen nieuw model zonder een passage over hip materiaalgebruik en dus stopt Bentley de Batur vol met zaken als 18-karaats goud dat uit de 3D-printer komt en leer waarbij in het productieproces 'weinig CO2' is vrijgekomen. Wij zijn vooral benieuwd hoe Bentley zijn toekomst vormgeeft en daar komen we op 21 augustus achter.