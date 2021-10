Bedrijfswagenverkoop gedaald door chiptekort

Microchips zitten natuurlijk niet alleen in personenauto's, maar ook in bedrijfswagens. Er is een wereldwijd tekort aan microchips en dus wordt ook de bedrijfswagensector geraakt. ACEA, de Europese vereniging voor autofabrikanten, maakt dat inzichtelijk.

Volgens ACEA zijn er in september in de Europese Unie 118.903 nieuwe lichte bedrijfswagens verkocht, vrachtwagens tellen hierin dus niet mee. Die bijna 119.000 bedrijfswagens vormen een enorme rij als je ze naast elkaar zet, maar het zijn er wel 13,6 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Over de eerste drie kwartalen van dit jaar gemeten ligt de verkoop van bedrijfswagens in Europa nog wel boven die van vorig jaar in dezelfde periode. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn in de Europese Unie bijna 1,2 miljoen nieuwe bedrijfswagens geregistreerd, 18,7 procent meer dan in die periode in 2020.

Volgens ACEA zijn in Nederland in september 4.879 nieuwe bestellers op kenteken gezet, 8,2 procent minder dan in september vorig jaar. In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn in ons land 52.981 nieuwe bedrijfswagens geregistreerd, 15,9 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar.