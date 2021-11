Bedrijfsautoverkoop veert iets op

Er zijn in oktober weer iets meer bedrijfsauto's verkocht dan in die maand vorig jaar. Ook het jaartotaal staat nog wat hoger dan in 2020, al blijft het achter bij 2019. Voor volgend jaar verwachten de Bovag en Rai Verenging ook niet dat het oude niveau behaald wordt.

De Bovag en RDC becijferen dat er in oktober 5.688 nieuwe bestelauto's zijn verkocht in Nederland. Dat zijn er meer dan in oktober 2020, toen het er 5.413 waren. Een groei van ruim 5 procent. Dat is opvallend, aangezien in de drie maanden daarvoor lagere aantallen werden genoteerd dan in die periode in 2020. De verkoop lijkt dus weer iets op te veren, al lijden natuurlijk ook de bedrijfsautoregistraties onder het voortdurende chiptekort.

Ten opzichte van het door lockdowns geplaagde 2020 staat het er over het hele jaar tot nu toe wel wat beter voor. Tot en met oktober zijn er 58.658 nieuwe bestelauto's verkocht, waar dat er vorig jaar 51.120 waren. Een groei van 15 procent. De Bovag en Rai Vereniging verwachten dat het totaal aantal dit jaar op 66.000 stuks uitkomt. Voor volgend jaar rekent men niet op vuurwerk, want daarvoor staat de prognose voorlopig op 67.000 stuks, slechts 1.000 meer dus. Ter vergelijking: in 2019 werden er ruim 76.000 busjes verkocht.

Je zou zeggen dat de handel in gebruikte bestelauto's weinig te lijden heeft onder het chiptekort. Toch valt de handel ook daar tegen. Al sinds mei liggen de aantallen onder die van vorig jaar en over het hele jaar is er tot nu toe slechts een plusje van een half procent. De teller staat nu op 96.500 door de vakhandel verkochte gebruikte bedrijfswagens.