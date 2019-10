Back to Basics: Volvo S60

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Volvo levert de S60, de sedanversie van de V60, nu een half jaar in Nederland. De in de Verenigde Staten geproduceerde S60 staat in de prijslijsten vanaf € 44.995. De instapper heet T4 R-Design en beschikt over een 190 pk sterke viercilinder, die de voorwielen aandrijft. Vandaag belichten we wat het model nog meer biedt voor de instapprijs én komen we erachter dat de instapprijs eigenlijk helemaal niet de instapprijs is!

Volvo S60 T4 R-Design

€ 44.995 (of € 44.925)

De vanafprijs van de S60 ligt net iets lager dan die van concurrenten als de BMW 3-serie met benzinemotor (vanaf € 47.960) en de Audi A4 (vanaf € 45.230). Daarmee zet Volvo de S60 midden in het segment dat sinds jaar en dag wordt aangevoerd door de Duitse drie. Een verschil vind je echter als je naar de basismotorisering kijkt. Waar de (benzine)gamma’s van de 3-serie en A4 nu nog beginnen met respectievelijk 184 en 150 pk sterke viercilinders begint het Volvo-feestje bij 190 pk. De 3-serie komt daarbij in de buurt, maar kost dan ook een kleine 3.000 euro meer. Later zal BMW naar verwachting een zwakker gemotoriseerde variant aanbieden in de vorm van een 318i, met een driecilinder met pakweg 140 pk.

Naast de luxe van bijna 200 pk onder je rechtervoet levert Volvo de S60 voor de kleine 45 mille altijd met R-Design-pakket. Dat behelst een sportievere aankleding van binnen- en buitenkant, wat zich uitdrukt in onder andere dikkere bumpers, grote uitlaatsierstukken en stoelen die je extra goed op je plek houden. Volvo wenst met die aankleding een ander koperspubliek aan te spreken dan met de V60, de stationwagonversie die ook leverbaar is zonder R-Design-pakket. De prijs van die auto, met T4-aandrijflijn, begint overigens bij € 42.695. De lagere prijs laat zich verklaren door een verschil in standaarduitrusting. Wat biedt de goedkoopste S60 dan allemaal als je € 44.995 achterlaat bij de dealer?

Exterieur

Voor het antwoord op die vraag beginnen we bij het exterieur. Aan de buitenkant van de basis-S60 valt relatief weinig toe te voegen. Standaard staat de auto op 18-inch R-Design-lichtmetaal. Optioneel groeit de diameter daarvan naar 19 inch. Let wel: op de 19-inchwielen gebruikt de S60 minder brandstof (op papier), waardoor er een bpm-korting van € 645 ontstaat. Hierdoor krijg je onder de streep € 70 korting op de S60 als je voor 19 inch opteert, waarmee de instapprijs in de praktijk op € 44.925 komt. 20 inch behoort ook tot de mogelijkheden, maar kost € 1.375 tot € 1.950 extra, doordat je bij aanschaf van die wielmaat juist een bpm-toeslag kunt verwachten.

De enige lakoptie zonder meerprijs is wit. Mocht je een kleurtje willen, dan ben je € 995 kwijt voor een metallic lak of € 1.345 voor Inscription metallic lak: een wat ‘exclusievere’ carrosserieafwerking in wit of blauw. Ledverlichting voor en achter is standaard, evenals elektrisch verstelbare, dimbare en inklapbare buitenspiegels met Led-knipperlichten.

Interieur

Volvo kleedt het interieur van de S60 standaard aan met halfleren bekleding, vloermatten, een met pianolak-look afgewerkte middenconsole en het Verlichtingspack 1, dat onder meer bestaat uit sfeerverlichting vóór, verlichte voetenruimtes en welkomstverlichting. De auto is standaard voorzien van keyless start, een regensensor, elektrisch in hoogte verstelbare voorstoelen en een 12,3 inch metend infotainmentscherm met navigatie, Android Auto en Apple CarPlay.

De Zweden bieden tal van optiepakketten om het interieur uit te rusten met allerlei gemakken en veiligheidsvoorzieningen. Ook op de aankleding kun je losgaan: geperforeerd nappaleren bekleding in combinatie met gordels in een kleurtje? Mogelijk! Ook wat dat betreft doet Volvo mee in het premium D-segment.

Prestaties en veiligheid

Zoals vermeld beschikt de voordeligste S60 over een viercilinder benzinemotor met 190 pk, gekoppeld aan een achttraps automaat die de krachten overbrengt op de voorwielen. Daarmee sprint de auto volgens de fabriek in 7,1 seconden naar de 100 km/h. Houd je het gaspedaal lang genoeg ingedrukt, dan geeft de digitale snelheidsmeter vanzelf 220 km/h aan. Het gemiddelde verbruik van de instap-S60 is in theorie 1 op 14,7.

Volvo heeft veiligheid sinds jaar en dag hoog in het vaandel staan en dat is ook te zien als we een kijkje nemen naar de standaard veiligheidsuitrusting van de S60. Zo levert het merk de auto standaard af met zaken als Hill Start Assist (bescherming tegen wegrollen), een keur aan airbags en camera’s plus radars om gevaren op de weg voor je te herkennen. Daarnaast zijn rijhulpjes als lane keeping assist en cruisecontrol standaard. Voor adaptieve cruisecontrol betaal je extra. Bovengenoemde zaken vormen slechts een kleine selectie uit de lijst met standaard veiligheidssystemen.

Al met al biedt Volvo met de standaard S60 een relatief snelle, veilige en rijk uitgeruste sedan. Kost hij je net zeven tientjes te veel? Kies dan voor 19 inch lichtmetaal.