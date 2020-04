Back to basics: Volkswagen Golf (2020)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Het moment waar menig trouwe bezoeker van deze rubriek op heeft zitten wachten is daar. Zitten we er klaar voor? Volkswagen heeft namelijk de configurator van de nieuwe instap-Golf online gezet. Dit heeft de 90 pk sterke Golf in zijn mars.

Volkswagen Golf 1.0 TSI

€25.995

90 pk? Ja, Volkswagen parkeert als absolute instapper de Golf 1.0 TSI met 90 pk in de prijslijst. Deze motor is enkel in de meest standaard Golf beschikbaar. Wie voor een luxere Life, Life Business of Style als uitvoering kiest, kan dan kiezen uit alle motoren vanaf de 1.0 TSI met 110 pk. Het vermogen loopt op tot 150 pk voor de 1.5 eTSI. ‘Onze’ 90 pk sterke 1,0-liter krijgt daarnaast als enige de handgeschakelde vijfbak, elk andere Golf krijgt een zesbak of zeventraps DSG. Opmerkelijk is dat het qua CO2-uitstoot geen verschil maakt, want de beide 1.0 TSI’s stoten 104 g/km uit. Wie toch voor de instapmotor kiest, moet het vervolgens doen met een topsnelheid van 188 km/h en een sprinttijd van 11,2 seconden om vanuit stilstand tot de 100 te komen.

Led

Aan de buitenkant valt het niet in één oogopslag op dat dit per se de minst luxe Golf is. De lampen worden rondom met ledjes gevuld, wie echter led-achterlichten mét dynamische richtingaanwijzers wil dient €849 bij te betalen. Mistlampen worden aan de voorkant niet standaard meegeleverd (vanaf Style Business). Alle carrosseriedelen worden daarnaast netjes in kleur meegespoten. Neem de nieuwe lamellen in de voorbumper, de spiegelkappen en de handgrepen. Dit gebeurt overigens in Urano Grey, de enige kleur die geen meerprijs heeft. De prijzen voor de overige kleuren variëren tussen de €211 voor Pure White, €555 voor alle metallic-kleuren waaronder de introductie-kleur Limon Yellow en €932 voor parelmoerwit. Iets waarmee de basis-Golf zich wel van de rest onderscheidt, zijn de wielen. Niks lichtmetaal, Volkswagen heeft zonder meerprijs 15-inch stalen wielen met doppen in de aanbieding. Wie liever lichtmetaal wil, dient tussen de €1.034 en €2.534 bij te betalen voor respectievelijk 15- tot 19-inch wielen. Ook is deze Golf de enige zonder parkeersensoren (+ €528).

Cruisecontrol

Binnenin zit je op standaard stoelen. Dit is de enige versie zonder de comfortstoelen met extra lendensteun. Wel krijgt elke bestuurder standaard twee schermen voor zijn neus: een voor de digitale cockpit en een voor de multimedia. Dat multimediasysteem is vrij rijk uitgerust en zit ook standaard in de luxere versies. Het scherm is 8,25 inch groot en beschikt over meerdere aansluitmogelijkheden. De grote afwezige is een standaard navigatie. Wel biedt Volkswagen de online We Connect-diensten standaard aan. Knoppen om het systeem te bedienen zitten op het kunststof stuurwiel. Voor een leren stuurwiel vraagt VW €159. Zoek verder niet tevergeefs naar knoppen voor de adaptieve cruisecontrol: die zit er niet op maar is wel optioneel leverbaar voor €290. Een airconditioning kan er wel vanaf. Deze laat zich automatisch instellen, maar is wel over slechts 1-zone instelbaar. Qua veiligheidssystemen krijgt elke Golf standaard van alles mee, zoals Front Assist, City Emergency Braking en Lane Assist.

Wie het allemaal toch iets te karig vindt, kan maar beter doorsparen voor de Life. Deze kost minimaal €29.660, maar krijgt dan ook onder meer 110 pk onder de kap, 16-inch lichtmetaal, adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren en een draadloze telefoonlader.